(CNN) — Veinticinco años después del estreno de Titanic , el debate sobre si Jack (Leonardo DiCaprio) pudo o no haber trepado por la puerta junto con Rose (Kate Winslet) para sobrevivir al hundimiento puede llegar a su fin.

En el documental especial de National Geographic “Titanic: 25 años después con James Cameron”, el propio director de la película, James Cameron , recrea el escenario en el que la pareja protagonista de la película se encuentra en el mar helado esperando ser rescatada con la ayuda de dos especialistas.

En un extracto del documental, emitido en el programa del auditorio estadounidense “Good Morning America”, Cameron admite: “Jack podría haber sobrevivido, pero hay muchas variables”.

En el video, es posible ver que los especialistas probaron diferentes escenarios y diferentes posiciones en las que Jack y Rose están juntos en la parte superior de la puerta. En algunos de ellos, Jack muere de todos modos, en otros, ambos mueren.

Solo en una situación específica entre las que fueron probadas, Jack podría haber sobrevivido a tiempo para ser rescatado, según el director: si los dos se quedan encima de la puerta y Rose le presta su chaleco salvavidas para calentarlo.

Es decir, incluso después de la prueba, parece imposible llegar a una conclusión determinada.

“El proceso de pensamiento de Jack fue: ‘No voy a ponerla en riesgo’. Y ese es el 100% del personaje”, dijo Cameron.

Marking the anniversary of the film, Titanic: 25 Years Later with @JimCameron will settle the debate once and for all: could Jack have survived? Find out Sunday, February 5 at 9/8c on National Geographic. pic.twitter.com/2SKx5cUagf

— National Geographic TV (@NatGeoTV) January 14, 2023