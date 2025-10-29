El crítico musical más famoso de internet le dio un 8 de 10 al nuevo álbum de Mon Laferte

Anthony Fantano, de The Needle Drop, elogió la voz "fantástica, expresiva e impresionante" de la artista chilena en "Femme Fatale", aunque sugirió que pudo ser más aventurado.

El influyente crítico Anthony Fantano dedicó una extensa revisión en su canal The Needle Drop al nuevo álbum de Mon Laferte, “Femme Fatale”. Fantano, una voz crucial en la crítica musical independiente, calificó el trabajo con un 8 de 10, destacándolo como “una fuerte adición al catálogo” de la chilena.

El reseñista señaló que, tras el sonido experimental de “Autopoiética”, este disco representa un giro hacia un territorio “mucho más tradicional” con influencias de jazz, soul y pop vocal vintage. Las interpretaciones vocales de Mon Laferte a lo largo de estas canciones son tan fantásticas, tan expresivas, tan impresionantes, afirmó, subrayando que son el pilar que sostiene al álbum.

Fantano también resaltó letras “crudas” y “atrevidas” que añaden una dinámica oscura, y elogió temas específicos como “El Gran Señor” y el tema de cierre, “Vida Normal”, por su intensidad vocal y narrativa. No obstante, sugirió que, considerando su trabajo anterior, se podría haber hecho más para experimentar o ampliar los sonidos, las canciones y las estéticas.

Rumores de un nuevo escenario en Viña del Mar

En medio de la recepción crítica positiva, medios chilenos aseguran que Mon Laferte está cerca de confirmar su participación en el Festival de Viña del Mar 2026.

Según reportó Cooperativa, la artista, quien declaró que “siempre que me inviten a Viña voy a venir”, podría así concretar su tercera presentación en el evento, consolidando su masiva proyección tras el lanzamiento de “Femme Fatale” y el reconocimiento de la crítica internacional especializada.