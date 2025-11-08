Tendencias chile

Egipcio en Chile destaca lo mejor del país: “El internet acá es ilimitado y barato”

Por CNN Chile

08.11.2025 / 15:09

A través de su cuenta de Tiktok, el usuario Ahmed Khaled, dio cuenta de lo que han sido sus seis meses viviendo en territorio nacional. 

Un egipcio en Chile destacó diversos aspectos que le han sorprendido en nuestro país.

A través de su cuenta de Tiktok, el usuario Ahmed Khaled, dio cuenta de lo que han sido sus seis meses viviendo en territorio nacional.

Desde que decidí vivir aquí en Chile, hace casi 6 meses. ¿Qué son mis impresiones como musulmán árabe? Lo primero, y es lo más importante, y es lo que me impresionó mucho en mi interacción con la gente y en mi trabajo, es la religión. Cuando la gente aquí se dio cuenta de que yo era musulmán, tenían mucha curiosidad de saber exactamente qué dice mi religión, de cómo es lo que se escucha en la televisión o lo que escuchan de afuera”, comentó.

“Y eso hizo que hubiera temas que se abrieran más y que hablara con la gente más. Y, por supuesto, lo más importante es que todos los temas que hablábamos tuvieran temas de respeto y sin problemas”, agregó.

También contó que “la segunda cosa, y es algo totalmente extraño para mí, es que la gente estaba muy encantada de saber sobre Egipto, de su historia (…) Y, por supuesto, la pregunta que escuchaba todos los días, ¿hay camellos en Egipto? ¿Y cómo se han hecho estas pirámides?”

También, el usuario destacó la calidad y limpieza de las carreteras y calles chilenas: “Esto fue fascinante para mí personalmente: los semáforos y las carreteras. Generalmente las carreteras están limpias. No hay mucha basura en la calle”.

Finalmente, reveló que “más importante que comer, que las calles, que la gente y más importante que todo lo que dije es el Internet. El internet acá es ilimitado. Es barato. Estoy acá desde hace 6 meses y el Internet no se apagó”.

DESTACAMOS

País Cómo opera el sistema D’Hondt: La fórmula que definirá el nuevo Congreso en las Elecciones 2025

LO ÚLTIMO

País Ministro de Justicia por protestas en Tiltil: “La decisión de transformar Punta Peuco es irreversible”
Egipcio en Chile destaca lo mejor del país: "El internet acá es ilimitado y barato"
Rodrigo Paz Pereira, nuevo Presidente de Bolivia: "El país que recibimos está devastado"
"Aquí si te dan el vuelto": Tiktoker venezolano enumera las tres cosas que extrañaría de Chile
Histórico castigo: ANFP resta 52 puntos a club profesional y lo condena al descenso
La Roja Sub 17 empata con Uganda: ¿Qué necesita para pasar de fase?