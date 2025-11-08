Egipcio en Chile destaca lo mejor del país: “El internet acá es ilimitado y barato”

A través de su cuenta de Tiktok, el usuario Ahmed Khaled, dio cuenta de lo que han sido sus seis meses viviendo en territorio nacional.

Un egipcio en Chile destacó diversos aspectos que le han sorprendido en nuestro país.

A través de su cuenta de Tiktok, el usuario Ahmed Khaled, dio cuenta de lo que han sido sus seis meses viviendo en territorio nacional.

“Desde que decidí vivir aquí en Chile, hace casi 6 meses. ¿Qué son mis impresiones como musulmán árabe? Lo primero, y es lo más importante, y es lo que me impresionó mucho en mi interacción con la gente y en mi trabajo, es la religión. Cuando la gente aquí se dio cuenta de que yo era musulmán, tenían mucha curiosidad de saber exactamente qué dice mi religión, de cómo es lo que se escucha en la televisión o lo que escuchan de afuera”, comentó.

“Y eso hizo que hubiera temas que se abrieran más y que hablara con la gente más. Y, por supuesto, lo más importante es que todos los temas que hablábamos tuvieran temas de respeto y sin problemas”, agregó.

También contó que “la segunda cosa, y es algo totalmente extraño para mí, es que la gente estaba muy encantada de saber sobre Egipto, de su historia (…) Y, por supuesto, la pregunta que escuchaba todos los días, ¿hay camellos en Egipto? ¿Y cómo se han hecho estas pirámides?”

También, el usuario destacó la calidad y limpieza de las carreteras y calles chilenas: “Esto fue fascinante para mí personalmente: los semáforos y las carreteras. Generalmente las carreteras están limpias. No hay mucha basura en la calle”.

Finalmente, reveló que “más importante que comer, que las calles, que la gente y más importante que todo lo que dije es el Internet. El internet acá es ilimitado. Es barato. Estoy acá desde hace 6 meses y el Internet no se apagó”.