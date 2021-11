(CNN) – Paul Rudd es objetivamente lindo. Es chistoso, es un hombre de familia, es caritativo. Pero… ¿sexy?

La selección de Rudd por la revista People como “el hombre vivo más sexy” de este año fue una sorpresa para algunos, incluido Rudd, según Dan Wakeford, editor en jefe de People, quien dijo que el actor estaba “desconcertado” por el honor.

Pero después de hablar con Wakeford, llegamos a comprender cómo People tomó su decisión. Nuestra encantadora conversación sobre este tema tan importante, que ha sido ligeramente editado para su extensión y claridad, sigue a continuación.

—¿El debate sobre la portada del Hombre más sexy del mundo se pone muy intenso?

—Las reuniones del personal de People realmente deberían ser un reality show. Es como un debate intenso con argumentos de estilo legal. De repente hay voces elevadas y mucha pasión. En People, nos tomamos nuestro periodismo muy, muy en serio y nos tomamos muy en serio a quienes elegimos, porque lidera la conversación nacional de ese día. Cuando apareces en la portada de la edición del Hombre vivo más sexy, eres la persona de la que más se habla en Estados Unidos ese día.

—¿Cómo llegaste a Rudd? (después de mucho debate, Wakeford es quien toma la decisión final)

—Bueno, todo el mundo viene a la mesa con diferentes nombres y diferentes argumentos sobre lo que deberían pensar que debería ser. Y cuando se mencionó su nombre, algo hizo clic en mí. Me sentí bien. Es alguien que no se empuja de una manera sexy o dominante. No se deja engañar por las tonterías de las celebridades y está muy concentrado en su oficio y en hacer un buen trabajo. Pero cuando hablas con la gente al respecto, de repente te das cuenta de esta sorprendente ola de intenso entusiasmo, lo ha conseguido.

—¿Cómo encaja su elección en el momento actual?

—Queremos estabilidad y queremos seguridad y queremos comodidad. Los últimos dos años han sido tan desconcertantes. Pero también queremos reír y él es un buen tipo, siempre al tanto de la broma y tan autocrítico. Al conocerlo, él tiene una energía increíble y sí, es lindo en la vida real.

—¿Entonces es su factor general?

—Sí, es una buena persona. No se trata solo de su apariencia. No se trata solo de sus ojos verdes, conmovedores y color avellana. Es inteligente. Y lo hace bien. Ha (recaudado) $13 millones (dólares) a través de la caridad (para) el Children’s Mercy Hospital en Kansas City. No es un fanfarrón. Es simplemente un gran tipo y es fácil de querer. Creo que nunca he tenido tanta positividad en torno a la elección. Cuando lo piensas, simplemente te recuerda al gracioso niño en la escuela que está en la parte de atrás de la clase, que está callado y luego dice algo realmente divertido y te hace reír.

—¿Cómo se pusieron de acuerdo tantas personas diferentes sobre la elección final?

—Tenemos muchas personalidades diferentes de personas. Y cuando tienes diferentes tipos de personas y todos dicen “sí”, creo que eso es genial.

—¿Cómo eligieron la foto de portada final?

—Se trata de los ojos y esa toma íntima fue tan increíble… y el pequeño destello de los bíceps. Esa sensualidad sutil es lo que nos gusta.

—¿Y cómo reaccionó Paul cuando se enteró de que era el elegido?

Obviamente estaba feliz y pensó que era divertido. Sabía que todos se rascarían la cabeza.

Entonces, Rudd es un gran tipo, divertido y versátil. Sí, eso es sexy.

Artículo y entrevista realizada por Marianne Garvey de CNN.