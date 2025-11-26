Tendencias ecología

Ecológica extiende plazo para Premios Cero Basura ante récord de postulaciones en economía circular

Por CNN Chile

26.11.2025 / 16:50



Hasta el 7 de diciembre podrán postular empresas, municipios y comunidades al principal reconocimiento nacional que visibiliza proyectos que transforman residuos en valor.

Ante un interés sin precedentes, Ecológica amplió hasta el 7 de diciembre el plazo para postular a la séptima edición de los Premios Cero Basura, el reconocimiento más importante de economía circular aplicada en Chile.

La iniciativa convoca a empresas, municipios, comunidades y emprendimientos que demuestren resultados concretos en la transformación de residuos. Con más de 500 postulaciones históricas y 50 organizaciones premiadas, el certamen consolida su rol como vitrina nacional de soluciones circulares.

Nueva categoría minera

Felipe Barros, gerente general de Ecológica, destacó que “la economía circular ya no es una idea para el futuro, es una realidad” que inspira a replicar modelos exitosos. La edición 2025 incorpora la categoría Cambio Cultural y Seguridad en la Minería, sumándose a las tradicionales de Proceso Productivo, Comercialización, Valorización y Cambio Cultural.

Las bases disponibles en el sitio web de Ecológica permiten postular proyectos que evidencian cómo transformar residuos en valor con impactos medibles, acelerando la transición hacia un Chile sin basura.

