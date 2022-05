(CNN) – Drew Barrymore se disculpó por “tomar a la ligera” el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard.

Depp está demandando a Heard, su ex esposa, por US$ 50 millones, alegando que ella lo difamó con un artículo de opinión de The Washington Post de 2018 en el que escribió sobre su experiencia con la violencia doméstica. El actor no ​​fue mencionado por su nombre en el artículo de Heard, pero dijo que le costó lucrativos contratos de trabajo.

Lee también: Mambacita Sweet 16: Nike lanzó los zapatos deportivos en homenaje a Gianna Bryant por su cumpleaños

En su programa de entrevistas la semana pasada, Barrymore calificó el juicio como una “locura” y una “inmersión a siete capas de locura”.

“Es como una capa de locura. Es como una inmersión a siete capas de locura. Sé que estas son las vidas reales de dos personas y sé lo que es que tu vida sea pública. Entiendo todos los sentimientos, pero en realidad están ofreciendo esta información que nadie tenía que saber. ¡Esto es una locura!”, afirmó la actriz.

Barrymore recurrió a las redes sociales para decir que podría haber sido más considerada.

Lee también: ¿Qué es la Met Gala y por qué se celebra?

“Me han hecho saber que ofendí a las personas al burlarme de Johnny Depp y Amber Heard y por eso solo quiero disculparme profundamente y agradecer a todos los que hablaron porque este puede ser un momento de enseñanza para mí, de cómo seguir adelante y cómo me comporto. Todo lo que quiero hacer es ser una buena persona. Puedo ser una mejor persona y más reflexiva en el futuro porque todo lo que quiero hacer es ser una buena persona, y aprecio mucho la profundidad de esto y creceré y cambiaré a partir de eso”, explicó.

Se espera que el juicio, que comenzó el 11 de abril, dure seis semanas. Heard testificará esta semana.