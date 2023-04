La actriz Drew Barrymore le dedicó un coqueto mensaje al actor chileno Pedro Pascal en medio de su fulminante popularidad en internet.

En su programa, The Drew Barrymore Show, la actriz se refirió a la entrevista en donde el protagonista de The Last of Us se pregunta la razón de gustarle tanto a la gente.

“Pero qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo, no entiendo”, dijo pascal en esa oportunidad.

En el espacio, Barrymore dijo coquetamente que “Pedro no tiene idea lo que provoca cuando dice que no se enfoquen en él y que se enfoquen en Harry Styles”.

“La humildad te hace más ardiente. Ya detente”, agregó ganándose los aplausos de la audiencia presente.

El particular momento quedó registrado en la cuenta de TikTok del show y fue titulado como “Él no sabe que es hot”.