Freestyle en la nieve: Drefquila y Rusherking se unieron en un encuentro único en Bariloche

El artista chileno fue el único artista nacional invitado a un exclusivo evento en Bariloche, donde compartió escenario con Rusherking en un momento espontáneo que destacó la fuerza del freestyle y la música urbana latinoamericana.

El rapero chileno Claudio Castaño, más conocido como Drefquila, se convirtió en el centro de atención durante un evento exclusivo en Bariloche, al compartir escenario de manera improvisada con el reconocido artista argentino Rusherking.

Este encuentro marcó la primera vez que ambos músicos coincidieron en persona, pese a que habían mantenido contacto previo a través de redes sociales, intercambiando mensajes y mostrando admiración mutua por su trabajo.

La ocasión tuvo lugar en el marco del lanzamiento del Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet, una edición limitada de la conocida marca de whisky que, según se informó, no llegará al mercado chileno.

Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de un momento inesperado: Drefquila y Rusherking realizaron un freestyle conjunto que capturó la atención de todos los presentes y el cual compartieron en redes sociales.