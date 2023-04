(CNN) – Un dragón animatrónico se incendió en el parque Disneyland de California el sábado por la noche, según funcionarios de Disney.

“Durante la presentación final de ‘Fantasmic’ en el parque Disneyland el sábado por la noche, el dragón se incendió“, dijeron funcionarios de Disney a CNN en un correo electrónico. “Anaheim Fire & Rescue respondió rápidamente y el fuego se extinguió”.

Just watched Fantasmic Dragon catches on fire at Disneyland 😢 #disney pic.twitter.com/49yTBA2MR7

— mlg (@MelissaLeeGiles) April 23, 2023