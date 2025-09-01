Don Guille: El local del Barrio República que se alzó entre las mejores empanadas de la RM

El local, ubicado en pleno centro de Santiago, ha sido destacado por reconocidos chefs gracias a sus empanadas de masa sabrosa, dorada y sin pasas, con un pino suave y equilibrado que lo convierten en un imperdible para estas Fiestas Patrias.

El local Don Guille queda en pleno centro de Santiago, exactamente en Gorbea 2554, y su especialidad son las empanadas.

Recientemente, en el marco de la XXI Cata Wikén, un grupo de destacados chefs cataron 35 muestras de empanadas sin previo aviso, recorriendo la Región Metropolitana y visitando 20 comunas. Entre todas, eligieron las 10 mejores empanadas, y entre ellas destacó la de Don Guille. Los jueces resaltaron su masa sabrosa, su pino suave y equilibrado, su relleno preciso y su masa dorada y crujiente.

La historia de Don Guille

Es un almacén familiar que nació con el nombre de Doña Helena, dedicado a la venta de abarrotes. Cuando Guillermo Vivanco se hizo cargo, decidió enfocarse en las empanadas debido a la buena recepción del público en el reconocido Barrio República.

Ya son dos décadas en este rubro. Vivanco estudió gastronomía y actualmente lidera un local donde trabajan ocho personas y pueden preparar hasta 1.500 unidades.

“Siempre hay que mejorar; vamos viendo distintos condimentos y procesos, como la temperatura de incorporación de los ingredientes, manteca o agua”, destaca Vivanco en Las Últimas Noticias.

Su empanada, a diferencia de otras, no lleva pasas. “A mis clientes de antaño no les gustaba”, explica. Además, como chef señala: “Advierto que la pasa va bien con las empanadas caseras; ese dulzor del sofrito engancha con la pasa. Pero cuando son grandes cantidades, no funciona tan bien.”

Finalmente, subrayó que una buena empanada requiere un buen ají de color, comino, cebolla bien cocinada, que los dados de carne caigan a la olla de forma perfecta y que los condimentos se mezclen armoniosamente.