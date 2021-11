1.300 páginas afirmó tener el diputado del Partido Socialista (PS) Jaime Naranjo en su discurso como defensor de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Esto con el fin de prolongar su discurso hasta la medianoche para que Giorgio Jackson (RD) pueda votar en Sala.

La instancia ocurre ya que el parlamentario frenteamplista es uno de los personeros políticos que ha tenido que hacer cuarentena preventiva por ser contacto estrecho de Gabriel Boric, quien dio positivo por variante Delta de COVID-19.

De este modo, en caso de terminar el aislamiento de Jackson, este asistirá de forma presencial a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para poder votar a favor del libelo acusatorio contra el presidente en el marco del caso Dominga. Con ello, la oposición tendría los votos necesarios para poder aprobar la acusación constitucional y continuar con el trámite en el Congreso Nacional.

Lee también: “Salgan para que no den los 57”: Naranjo pidió la salida de diputados para que no hubiera quórum en la Sala

La particular intervención de Naranjo ha hecho de usuarios de redes sociales publiquen memes y comenten lo ocurrido. Incluso, algunos han recordado cuando el ex diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Enrique Estay acudió en camilla al Parlamento para votar a favor de la acusación constitucional contra la ex ministra de Educación Yasna Provoste.

Uds eran muy chicos cuando el 2008 el diputado UDI Enrique Estay llegó en camilla desde el hospital, directo a votar acusación constitucional contra Yasna Provoste y ahora ponen el grito en el cielo porque Naranjo va a hablar hasta dar la oportunidad de votar a GiorgioJackson…? pic.twitter.com/u6WTmW1FtV — Jorge Sotelo Galgani (@JorgeSotelo_G) November 8, 2021

De hecho, ya fue creada una cuenta en Twitter llamada ¿Naranjo terminó su intervención?.

Naranjo es un lolo. https://t.co/2AhT1GxRAD — ¿Naranjo terminó su intervencion? (@Naranjotermino) November 8, 2021

Revisa aquí los mejores memes y comentarios:

Quédate con quien te espere como Naranjo espera a Jackson — trinidad furche 🌳 (@TrinidadFurche) November 8, 2021

Aqui enviándole aguante y saliva al diputado Jaime Naranjo #TodosContraPiñera pic.twitter.com/PKgrruQdke — Sebastian🌳 #AprueboDignidad✊🏿 (@sub_Zerox) November 8, 2021

Diputado Naranjo: Antes de la votación quisiera exponer algunos breves puntos… pic.twitter.com/LZmOckqgRK — Chimbaronguense (@Chimbaronguense) November 8, 2021

mentira que el diputado naranjo esta haciendo la gran leslie knope, en este pais es imposible aburrirse pic.twitter.com/WreWvKu2hl — sailor fome 🌙 (@sailor_fome) November 8, 2021

Naranjo terminando de leer pic.twitter.com/hWMz7nUmG9 — Rodrigo Ulloa (@rodrigoulloa) November 8, 2021

El mentor de Naranjo pic.twitter.com/BTOhmEwYeS — Fernando Soriano Fuenzalida (@fsoriano) November 8, 2021

El Diputado Naranjo terminando su exposición a las 23:59 pic.twitter.com/XDRH05Pamx — James Starkiller (@J_Starkiller_85) November 8, 2021

Giorgio Jackson llegando a votar a acusación constitucional contra Piñera.#Naranjo pic.twitter.com/hsl79JVADM — HernaN FuenteS 🌳 (@HernanFcl) November 8, 2021