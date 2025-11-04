Tendencias justin trudeau

Diplo afirma haber "salido con Justin Trudeau" antes que Katy Perry

04.11.2025

El productor musical, quien mantuvo una breve relación con la estrella pop en 2014, compartió una selfie con el ex Primer Ministro canadiense acompañada de un enigmático pie de foto que alude al romance confirmado la semana pasada.

El productor musical Diplo generó revuelo en redes sociales al afirmar con humor que él “también salió con Justin Trudeau”, haciendo referencia indirecta al reciente romance confirmado entre el político canadiense y su ex pareja Katy Perry.

Durante una aparición en el pódcast Smart Girls Dumb Questions, el DJ interrumpió a la presentadora para declarar: “también salió con Trudeau”, aunque inmediatamente matizó que “ese fue raro, sin embargo. S

implemente no me gustan los políticos”. La broma surgió al discutir la confirmación pública de la relación entre Perry y Trudeau, tras meses de rumores y fotografías que los mostraban besándose en un yate.

Confirmación en redes sociales

Según reportó NMEDiplo llevó la humorada más lejos al publicar una selfie con Trudeau en lo que parece ser un evento musical, acompañada del pie de foto “el que se escapó”. La frase opera como un doble guiño: tanto al supuesto triángulo amoroso como al éxito musical de Perry en 2011.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por diplo (@diplo)

El productor, quien mantuvo un breve romance con la cantante en 2014, demostró así su particular sentido del humor frente a la nueva relación de su expareja.

Mientras Perry y Trudeau formalizaban su vínculo con una aparición pública en París la semana pasada, Diplo optó por restar solemnidad al asunto con comentarios que, aunque jocosos, reafirmaron en tono ligero su conexión con ambos protagonistas de la noticia.

