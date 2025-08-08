Día Internacional del Gato: 7 de cada 10 tutores en Chile desconoce los cuidados básicos

En el marco de la conmemoración de este 8 de agosto, especialistas en medicina felina llaman a pasar del regaloneo a una tenencia responsable, destacando la importancia de la prevención y el cuidado integral.

Viven más años, son limpios, independientes y leales. Los gatos se han convertido en una de las mascotas favoritas en Chile y el mundo, pero este cariño muchas veces convive con mitos que pueden afectar su salud: que no necesitan ir al veterinario, que no se enferman si no salen de casa o que solo requieren alimento y agua.

Según estimaciones del sector, más del 70% de los tutores desconoce o no cumple con las rutinas básicas de cuidado preventivo, como las visitas periódicas al veterinario o la desparasitación mensual.

“Muchos tutores confunden la autonomía de los gatos con autosuficiencia. Pero necesitan tanto cuidado como los perros, solo que de forma distinta. Su salud depende de decisiones informadas”, señaló Diego Pincheria, veterinario de Zoetis Chile.

Los expertos recomiendan incorporar medidas de cuidado integral que incluyan alimentación balanceada, higiene, estimulación mental y prevención de enfermedades. Productos como Revolution Plus, por ejemplo, permiten proteger contra pulgas, garrapatas y parásitos internos, incluso en gatos que viven exclusivamente en interiores.

5 consejos clave para cuidar mejor a tu gato