Este miércoles 24 de mayo se celebra el Día del Completo, instancia en la que se rinde homenaje a este tradicional sándwich que deleita a los chilenos desde principios del siglo XX y el cual no ha estado exento de polémicas. Una de ellas es la clásica pregunta: ¿La palta va abajo o arriba del tomate en el completo italiano? CNN Chile conversó con uno de los encargados de la fuente de soda Dominó, quien respondió: “La palta en este caso va abajo, el tomate va arriba. Eso nosotros lo realizamos para que el tomate no humedezca tanto el pan y no enfríe tanto la salchicha”.