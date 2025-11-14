Tendencias redes sociales

“Desperté con un dolor horrible”: Joven chilena reveló que se rompió una costillar por toser

Por CNN Chile

14.11.2025 / 09:09

La creadora de contenido Not Gracia sorprendió en TikTok al revelar que una tos prolongada le produjo la fractura de una costilla.

Una joven artista chilena, conocida en redes sociales como Not Gracia, se volvió viral tras revelar que una intensa tos derivó en la fractura de una costilla.

El caso, que expuso en un video publicado en su cuenta de TikTok, generó sorpresa entre sus seguidores y abrió un debate sobre los riesgos de no atender oportunamente síntomas respiratorios persistentes.

En el registro, grabado desde la camilla de un recinto asistencial, la creadora de contenido relató que, luego de una tos que no cedía, despertó con un dolor agudo en el torso. Tras ser evaluada por profesionales de la salud, recibió un diagnóstico inesperado.

“Para todos los que llevan con tos demasiado rato, vayan a verse, no es normal. Yo me dejé estar, parece, porque desperté con un dolor horrible y me había quebrado una costilla”, explicó.

La joven añadió que la lesión se generó exclusivamente por la fuerza repetitiva del reflejo de la tos: “Por toser tanto tiempo me quebré una costilla”, comentó, aún sorprendida por lo ocurrido.

Su testimonio ya supera el medio millón de reproducciones y ha motivado a otros usuarios a compartir experiencias similares.

¿Es normal romperse una costilla por toser?

De acuerdo con información de Mayo Clinic, la causa más habitual de las fracturas costales es un impacto directo —como accidentes de tránsito, caídas o golpes en deportes de contacto—, aunque también pueden originarse por movimientos repetitivos o por episodios de tos intensos y prolongados.

La institución advierte que este tipo de lesiones no son menores, ya que una costilla fracturada puede comprometer vasos sanguíneos u órganos internos, dependiendo de su ubicación.

Entre las posibles complicaciones se encuentran desgarros en la aorta cuando se afectan las costillas superiores, perforación pulmonar en caso de fracturas en la zona media y daños en órganos como el bazo, hígado o riñones si se comprometen las costillas inferiores.

@notgracia_ Vayan al docc #fractura ♬ sonido original – notgracia_

