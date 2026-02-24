Tendencias judicial

Desde un BMW 330i hasta acciones en sociedades y terrenos: Estos son los bienes de Mauricio Pinilla a rematar

Por Constanza Zambrano

24.02.2026 / 20:24

En total, 14 bienes del patrimonio de Mauricio Pinilla se rematarán el miércoles y jueves de esta semana debido a la deuda de alrededor de $1.670 millones que mantiene el futbolista.

La empresa Qremate informó que el remate del patrimonio del exjugador de la selección chilena, Mauricio Pinilla, se realizará los días 25 y 26 de febrero. Entre los bienes que se subastarán destacan un BMW 330i del año 2022 y acciones de la marca Pinigol, vinculada al futbolista.

El exdelantero de la selección chilena atraviesa una crisis financiera, ya que adeuda más de $1.600 millones. Por ello, el 15° Juzgado Civil de Santiago lo declaró en quiebra en noviembre del año pasado.

Por esta razón, sus bienes serán rematados el miércoles 25 de febrero a las 12:00 horas, en Las Frambuezas s/n, esquina Av. España (Juan Ortegabeiza), en la comuna de Batuco.

¿Cuáles son los bienes que se rematan?

Desde un automóvil de alta gama hasta acciones en diferentes sociedades y terrenos, el remate del patrimonio de Mauricio Pinilla ofrece una variada oferta para los interesados.

En total, se subastarán 14 bienes, entre los que destacan:

  • BMW 330i azul, año 2022 (sin mínimo de base para ofertar).
  • Derechos equivalentes al 1,175% en un lote ubicado en la comuna de Las Condes (con un mínimo cercano a $47 millones).
  • 100% de 10 acciones en Inversiones Doña Matilda SpA.
  • 100% de 10 acciones en Inversiones Doña Agustina SpA.
  • 100% de 100 acciones en Grosseto SpA.
  • 100% de acciones en Inversiones Maualessan SpA.
  • 100% de acciones en Smarthouse.
  • 25% de acciones en Bar Constitución SpA.
Afiche de Qremate.cl

