Tendencias videojuegos

Desde 2026: México emite decreto que exenta de impuesto a los videojuegos violentos

Por CNN Chile

31.12.2025 / 14:25

{alt}

El decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum busca neutralizar el nuevo impuesto al sector, siempre que el gravamen no se traslade al consumidor final.

(EFE) – El gobierno de México publicó un decreto que otorga un estímulo fiscal del 100 % al IEPS para la venta y distribución de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, efectivo desde el 1 de enero de 2026.

La medida, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, facilita el cumplimiento fiscal y busca evitar un impacto económico en el sector, luego de que una reforma aprobada en noviembre estableciera este impuesto para juegos físicos y digitales no aptos para menores.

Condiciones y alcance del beneficio

El beneficio aplica siempre que el impuesto no sea trasladado al consumidor final y cubre tanto a vendedores de formatos físicos como a proveedores de servicios digitales, nacionales y extranjeros. En la práctica, este estímulo neutraliza el impacto del nuevo gravamen bajo las condiciones establecidas.

El decreto releva a los contribuyentes de varias obligaciones formales, aunque los proveedores digitales deberán seguir cumpliendo con las reglas del IVA. La semana pasada, Sheinbaum anunció la decisión de no cobrar el impuesto del 8% ante las dificultades para su aplicación efectiva.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

Mundo ONU califica de "escandalosa" la revocación israelí de permisos a 37 ONG en Gaza
Aumento del sueldo mínimo: Este es el nuevo monto a partir de enero de 2026
Fin de los canales musicales de MTV: Qué cerró y qué sigue al aire
DMC emite aviso por altas temperaturas en la zona sur del país: ¿Cuándo y dónde será el fenómeno?
Sao Paulo se la juega por Gonzalo Tapia hasta 2029: Esta fue la millonaria cifra que pagaron por el pase del seleccionado chileno
1 de enero de 2026: ¿Es feriado irrenunciable?