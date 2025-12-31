Desde 2026: México emite decreto que exenta de impuesto a los videojuegos violentos

(EFE) – El gobierno de México publicó un decreto que otorga un estímulo fiscal del 100 % al IEPS para la venta y distribución de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, efectivo desde el 1 de enero de 2026.

La medida, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, facilita el cumplimiento fiscal y busca evitar un impacto económico en el sector, luego de que una reforma aprobada en noviembre estableciera este impuesto para juegos físicos y digitales no aptos para menores.

Condiciones y alcance del beneficio

El beneficio aplica siempre que el impuesto no sea trasladado al consumidor final y cubre tanto a vendedores de formatos físicos como a proveedores de servicios digitales, nacionales y extranjeros. En la práctica, este estímulo neutraliza el impacto del nuevo gravamen bajo las condiciones establecidas.

El decreto releva a los contribuyentes de varias obligaciones formales, aunque los proveedores digitales deberán seguir cumpliendo con las reglas del IVA. La semana pasada, Sheinbaum anunció la decisión de no cobrar el impuesto del 8% ante las dificultades para su aplicación efectiva.