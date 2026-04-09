Descubren el primer huevo fósil de un antepasado de los mamíferos: El Lystrosaurus ponía huevos y sobrevivió a la mayor extinción masiva

(EFE) – Científicos de la Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica) publicaron en Plos One el análisis del primer huevo fósil de un antepasado de los mamíferos, perteneciente a la especie Lystrosaurus, un herbívoro que habitó la Tierra hace unos 250 millones de años. El espécimen, descubierto en 2008, contiene un embrión perfectamente acurrucado.

Su estudio con el equipamiento del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón (ESRF) en Francia permitió confirmar que se trata de un huevo, resolviendo una cuestión científica de larga data sobre la reproducción de estos animales.

Un huevo de cáscara blanda y crías independientes

El estudio revela que los huevos del Lystrosaurus tenían cáscara blanda, una característica que dificulta su fosilización y que hace excepcional este hallazgo. Además, los huevos eran relativamente grandes en comparación con el tamaño corporal del animal. Los investigadores sugieren que, a diferencia de los mamíferos actuales, esta especie no producía leche para sus crías.

Los huevos grandes contenían suficiente yema para que los embriones se desarrollaran de forma independiente, y las crías habrían sido precoces: capaces de alimentarse, escapar de depredadores y alcanzar la madurez rápidamente tras la eclosión.

Esta estrategia reproductiva permitió al Lystrosaurus prosperar en el ambiente hostil posterior a la extinción masiva del Pérmico-Triásico, el evento más devastador en la historia de la Tierra. El estudio, según los autores, ofrece perspectivas sobre la resiliencia ante el cambio climático y las crisis ecológicas actuales.