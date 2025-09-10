De la mano de un experto global: Lektou Law Firm analiza cómo Chile podría crear un mercado de apuestas seguro y responsable

El abogado Luis Portela de Carvalho analiza el estado actual de la legislación y su impacto en el mercado, destacando cómo Chile podría crear un marco legal que proteja a los usuarios y promueva el juego responsable.

Luis Portela de Carvalho, socio de la firma internacional Lektou Law Firm y experto con vasta experiencia en mercados globales de juegos y apuestas, ha ofrecido una entrevista en exclusiva para Apuesta Legal Chile, un análisis detallado sobre la situación actual del proyecto de ley que busca regular las plataformas de apuestas en línea en Chile.

Portela de Carvalho resalta que, de llegar a un buen puerto, la nueva regulación chilena transformaría el panorama de las apuestas, ofreciendo a los apostadores un recurso legal en caso de disputas y garantizando que sus ganancias sean pagadas.

En su análisis, el abogado sugiere que Chile podría beneficiarse al estudiar modelos regulatorios de países como el Reino Unido, reconocido por sus protocolos contra el lavado de dinero; Portugal, con un marco que exige procedimientos de verificación estrictos; y Brasil, con su sistema Sigap, que utiliza transmisión de datos en tiempo real.

Respecto a la propuesta del gobierno chileno de un “período de enfriamiento” de 12 meses para las marcas que operaron ilegalmente en el país, Portela de Carvalho señala que, aunque esta medida ha demostrado ser efectiva a nivel internacional para “nivelar el campo de juego de inmediato”, podría limitar la competencia y retrasar la recaudación de ingresos fiscales, lo que potencialmente podría empujar la actividad a la clandestinidad.

La relación entre operadores de apuestas y el deporte es otro punto clave que el abogado aborda. Según su criterio, la ley chilena, debe establecer marcos que aseguren una base financiera estable para las organizaciones deportivas y obliguen a los operadores a contribuir a los sistemas de monitoreo de la integridad. El patrocinio, afirma, debería ir de la mano con la promoción obligatoria del juego responsable.

Finalmente, el abogado experto en temas de igaming, concluye que una política nacional de juego responsable debe ser integral, incluyendo sistemas de pre-compromiso de límites de apuestas, un sistema de autoexclusión unificado y mecanismos sostenibles para financiar la investigación y el tratamiento de adicciones. Reitera que la regulación debe ser pragmática y basada en evidencia para ser exitosa y evitar que la actividad se vuelva clandestina.

Aquí pueden consultar los detalles de la entrevista realizada por Apuesta Legal Chile.