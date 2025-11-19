Daniel Radcliffe revela emotiva carta al nuevo Harry Potter previo al reinicio de la franquicia

El actor original que dio vida al mago más famoso del cine contactó personalmente al joven Dominic McLaughlin para ofrecerle consejo y apoyo.

Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter en las ocho películas originales, reveló que escribió una carta personal a Dominic McLaughlin, el joven actor que encarnará al mago en la próxima serie de HBO. En una entrevista con Good Morning America, Radcliffe confirmó el gesto de apoyo hacia el nuevo protagonista seleccionado entre más de 30.000 aspirantes.

“Le escribí a Dominic y le envié una carta y él me envió una nota muy dulce de vuelta”, compartió el actor.

Un legado que perdura

Radcliffe, quien a sus 34 años reflexiona sobre su propia experiencia, expresó su deseo de que McLaughlin viva una experiencia aún más positiva. “Espero que lo pases de lo mejor, y que lo pases aún mejor de lo que yo lo hice”, escribió en la misiva.

Según reportó NME, la serie, programada para estrenarse en 2027, contará con un elenco renovado que incluye a Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron, junto a figuras consolidadas como John Lithgow en el rol de Dumbledore. El actor original manifestó especial empatía al ver fotografías del nuevo trío protagonista, reconociendo la juventud de los seleccionados y deseándoles una experiencia enriquecedora.