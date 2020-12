(CNN) — El juego más esperado de 2020 finalmente está aquí. Cyberpunk 2077, un juego de rol ambientado en un futuro distópico y basado en un título en lápiz y papel de los años ’90, se lanzó el jueves.

Cyberpunk 2077, creado por la compañía polaca de videojuegos CD Projekt Red, presenta a V, un personaje que los jugadores pueden personalizar, que tiene un biochip infectado con malware en la cabeza. Ese malware toma la forma de Johnny Silverhand, interpretado por Keanu Reeves.

CD Projekt Red es conocido por hacer la exitosa serie Witcher, que se adaptó a un popular programa de Netflix el año pasado. El servicio de streaming se ha registrado con Cyberpunk para una serie de anime que se lanzará en 2022.

El juego originalmente estaba previsto para abril, pero experimentó una serie de retrasos que dejaron a los fanáticos preguntándose cuándo conseguirían el título.

CNN Business probó Cyberpunk antes de su lanzamiento y habló con CD Projekt Red sobre los retrasos, así como sobre cómo el estudio planea recuperar su dinero.

Ese último punto es clave, ya que el juego recibió un presupuesto “sustancial”, dijo a CNN Business Michał Nowakowski, vicepresidente senior de desarrollo comercial de Projekt Red. Los costos incluían pagar a un equipo de más de 550 personas, gastar en una gran campaña de marketing y contratar a Reeves, dijo Nowakowski.

Lee también: Desde coronavirus y bonos hasta Nano Calderón: Las búsquedas que fueron tendencia en Google durante 2020

Así que Cyberpunk necesita fuertes ventas para recuperar ese presupuesto y generar ganancias. El título cuesta US$60 (alrededor de $45 mil) y está disponible en Google Stadia, Xbox One y PS4. Llegará a las consolas de próxima generación el próximo año.

“El inmenso revuelo en torno al nuevo título es prometedor“, dijo Joost van Dreunen, fundador de la firma de inversión en videojuegos New Breukelen.

Él espera que Cyberpunk venda alrededor de 18 millones de copias, lo que sería menos que las ventas del último título de Witcher de Projekt Red, pero aún “más que suficiente para generar ganancias en el proyecto”.

Los jugadores de Cyberpunk 2077 interpretan a un nómada, un niño de la calle o un empleado corporativo que viaja por Night City completando misiones en un mundo dominado por corporaciones.

Es un mundo enorme que CD Projekt Red estima que podría tomar de 100 a 200 horas para explorar, y también tomó una gran cantidad de tiempo para desarrollarse, y Bloomberg informó que los empleados trabajan muchas horas para cumplir con sus plazos. Este problema laboral en la industria, conocido como “crisis”, ha sido objeto de atención recientemente.

CD Projekt Red se negó a comentar sobre la crisis más allá de un tweet del director del estudio Adam Badowski en septiembre: “Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero todos están bien compensados ​​por cada hora extra que realizan… El 10% de las ganancias anuales que nuestra empresa genere en 2020 se dividirá directamente entre el equipo“.

A medida que se extendía la pandemia, la mayoría de los empleados de CD Projekt Red empezaron a trabajar desde casa. Debido a que el estudio tiene empleados en áreas que la pandemia golpeó temprano, incluidos China, Japón y Corea, la compañía dio un salto en tomar precauciones como trasladar equipos de oficina a los hogares de las personas.

Lee también: Universidad de Yale eligió las 10 frases que marcaron el 2020 en EE.UU.

“Al principio, fue caótico“, dijo Mateusz Tomaszkiewicz, director de misiones del juego.

Algunos miembros del personal se infectaron con COVID-19, pero afortunadamente se recuperaron por completo, dijo Nowakowski. Se negó a decir cuántos casos de COVID había en total, pero los describió como “aislados” y “no considerables”.

A medida que pasaba el tiempo, los múltiples retrasos en el juego también significaron más trabajo para el equipo de marketing, que tuvo que reprogramar algunas promociones, dijo. Ciertos eventos no se pudieron mover, como las luces de la ciudad de Colonia, Alemania, mostrando las palabras Cyberpunk 2077 en el cielo. La ciudad se iluminó en noviembre como se planeó originalmente, programado con el lanzamiento de Xbox Series X.

Nowakowski se mostró optimista, sin embargo: “Se lanzó quizás un poco antes de lo que debería ser, pero aún así ayudó con el conocimiento de la marca“, dijo. “Y los pedidos anticipados se estaban ejecutando de todos modos, por lo que definitivamente no diría que se perdió dinero”.

Hasta ahora, el juego ha recibido críticas mixtas. Algunos jugadores notaron errores que deben corregirse y una línea de búsqueda que no deja al jugador libre para explorar y hacer cosas por su cuenta. Otros críticos han criticado la descripción del juego de las personas trans, algo por lo que Projekt Red ha sido criticado anteriormente, y las personas de color.

En opinión de Nowakowski, las representaciones “no son nada que pueda ser controvertido, para ser perfectamente honesto. No hay nada que deba sacudir a la gente, en mi opinión personal”.

Tomaszkiewicz, el director de misiones, dijo que los empleados “todavía se sorprenden” de cómo el público recibe sus juegos.

“Creo que hablo en nombre de la mayoría de las personas en la oficina aquí, porque todos estamos muy emocionados de ver cómo reaccionará la gente”, dijo. “¿Tendrán las mismas impresiones que imaginamos que tendrían cuando reproduzcan nuestro contenido?”.

Mira algunos de los errores conocidos hasta ahora:

lol this is most hilarious bug glitch ever i seen in Cyberpunk 2077 pic.twitter.com/HkClbY2Mse — Hawj Gamer (@MichaelHawj2021) December 10, 2020

Bury so in cyberpunk I was putting on some clothes and well… titty glitch I found this funny and idk why lol pic.twitter.com/Hbe1RTeYYP — 2d fangirl (CEO of being cute)💙💜❤️🏳️‍⚧️ (@2d_Fanboy) December 10, 2020