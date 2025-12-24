Tendencias navidad

Cuidados para mascotas en Navidad: Qué plantas navideñas son tóxicas, qué alimentos están prohibidos y más

Por CNN Chile

24.12.2025 / 12:57

Desde el Gobierno entregaron una serie de recomendaciones para cuidar a las mascotas durante las celebraciones.

La Navidad es una época de celebraciones, reuniones familiares y decoración en las casas, pero también puede implicar algunos riesgos para las mascotas.

Plantas típicas de estas fechas, alimentos presentes en la mesa y ciertos adornos pueden transformarse en un peligro para perros y gatos si no se toman precauciones.

Desde el Gobierno, a través de las redes sociales de Tenencia Responsable, realizaron una serie de recomendaciones. “Falta poco para que llegue el Perrito Pascuero y, antes de los regalos, acuérdate de cuidar a tus animales de compañía“, escribieron en la publicación.

¿Cuáles plantas navideñas son tóxicas para las mascotas?

  • Muérdago
  • Flor de Pascua
  • Acebo

¿Qué comidas están prohibidas para las mascotas?

  • Pan de Pascua
  • Chocolates
  • Huesos cocidos
  • Ajos
  • Uvas y pasas
  • Alcohol

¿Qué otros cuidados conviene considerar durante la Navidad? 

  • Evita adornos pequeños y frágiles.
  • Asegura el árbol de Navidad y ubícalo en un lugar de difícil acceso para tu mascota.
  • Mantén las luces desenchufadas cuando no estés.
  • Durante el día, pasea y juega con tu mascota para ayudar a reducir la ansiedad.
  • Prepara un refugio seguro con su cama, luz tenue y sus juguetes favoritos.
  • Reduce los estímulos fuertes, controlando el volumen de la música y las interacciones con los invitados.

