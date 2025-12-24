Cuidados para mascotas en Navidad: Qué plantas navideñas son tóxicas, qué alimentos están prohibidos y más

Desde el Gobierno entregaron una serie de recomendaciones para cuidar a las mascotas durante las celebraciones.

La Navidad es una época de celebraciones, reuniones familiares y decoración en las casas, pero también puede implicar algunos riesgos para las mascotas.

Plantas típicas de estas fechas, alimentos presentes en la mesa y ciertos adornos pueden transformarse en un peligro para perros y gatos si no se toman precauciones.

Desde el Gobierno, a través de las redes sociales de Tenencia Responsable, realizaron una serie de recomendaciones. “Falta poco para que llegue el Perrito Pascuero y, antes de los regalos, acuérdate de cuidar a tus animales de compañía“, escribieron en la publicación.

¿Cuáles plantas navideñas son tóxicas para las mascotas?

Muérdago

Flor de Pascua

Acebo

¿Qué comidas están prohibidas para las mascotas?

Pan de Pascua

Chocolates

Huesos cocidos

Ajos

Uvas y pasas

Alcohol

¿Qué otros cuidados conviene considerar durante la Navidad?