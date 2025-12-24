Cuidados para mascotas en Navidad: Qué plantas navideñas son tóxicas, qué alimentos están prohibidos y más

Navidad: ¿Cuál es la verdadera historia de su origen?
Millones de cristianos celebran este 25 la Navidad, pero en la Biblia no hay mención a una fecha específica del nacimiento de Jesús. ¿Cómo surgió la festividad?
Desde el Gobierno entregaron una serie de recomendaciones para cuidar a las mascotas durante las celebraciones.
La Navidad es una época de celebraciones, reuniones familiares y decoración en las casas, pero también puede implicar algunos riesgos para las mascotas.
Plantas típicas de estas fechas, alimentos presentes en la mesa y ciertos adornos pueden transformarse en un peligro para perros y gatos si no se toman precauciones.
Desde el Gobierno, a través de las redes sociales de Tenencia Responsable, realizaron una serie de recomendaciones. “Falta poco para que llegue el Perrito Pascuero y, antes de los regalos, acuérdate de cuidar a tus animales de compañía“, escribieron en la publicación.
