¿Cuándo y cómo verlo? La Estación Espacial Internacional iluminará los cielos de Chile en un evento astronómico único

El paso del laboratorio orbital podrá apreciarse a simple vista desde Punta Arenas y la zona central durante una semana, con horarios específicos para su avistamiento.

La Estación Espacial Internacional (EEI) cruzará el cielo chileno en una serie de pasos visibles desde este viernes 5 de diciembre.

Según explicó el ex astrofotógrafo del Observatorio Cerro Tololo, Arturo Gómez, la estructura de 109 metros se verá “como un brillante lucero” desplazándose por el firmamento, siendo especialmente favorecida la vista desde Punta Arenas debido a su posición geográfica.

Horarios precisos para no perderse el espectáculo

Según reportó Radio Bío Bío, el laboratorio orbital, que viaja a 11 kilómetros por segundo, será visible a simple vista durante pocos minutos en horarios nocturnos y matutinos. Para la zona central –que incluye las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana– los avistamientos serán entre el 5 y el 8 de diciembre, destacando el paso del viernes a las 22:34 horas.

En Punta Arenas, la ventana de observación se extiende hasta el 12 de diciembre, con múltiples oportunidades entre la medianoche y la madrugada. Gómez enfatizó la importancia de ajustar los relojes a la hora oficial, ya que la EEI “no espera a nadie” y su tránsito es extremadamente rápido.