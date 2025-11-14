¿Cuándo se lanza el esperado Spotify Wrapped 2025?: Conoce las fechas esperadas

La popular retrospectiva musical anual que revela los hábitos de escucha de los usuarios llegaría a fines de noviembre o principios de diciembre, siguiendo el patrón de ediciones anteriores.

Spotify prepara el lanzamiento de su esperada función Wrapped 2025 para las próximas semanas, manteniendo la tradición anual que repasa los hábitos musicales de los usuarios. Aunque la plataforma no ha anunciado la fecha exacta, el histórico indica que la revelación llegará a fines de noviembre o principios de diciembre.

El año pasado se estrenó el 4 de diciembre, mientras en 2023 debutó el 29 de noviembre, estableciendo un patrón temporal que los usuarios esperan se repita.

Experiencias personalizadas y novedades

La edición 2024 incluyó mensajes de video de artistas como Billie Eilish y Sabrina Carpenter para sus seguidores más dedicados, mientras los usuarios Premium recibieron listas de reproducción con videos musicales de sus artistas más escuchados.

Según reportó NME, la función, denominada “Celebration Of Your Year”, se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende la plataforma, con artistas y oyentes compartiendo masivamente sus resultados en redes sociales durante el periodo navideño.