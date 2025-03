“Cuando le cortaron la mano a Gabriela Mistral, sentí que me la habían cortado a mí”: Escultora por el daño a sus obras

A través de esta analogía, la escultora Lucy Lafuente ejemplificó cómo le ha afectado el daño y deterioro de los monumentos en la Plaza de los Poetas en Valparaíso.

A lo largo de la historia, Valparaíso ha sido conocido como un lugar donde abundan el arte, la poesía y la música. Por ello, se han realizado diversos homenajes, como las estatuas de Vicente Huidobro, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ubicadas en la Plaza Mena.

Las esculturas son obra de Lucy Lafuente, quien ha visto cómo su trabajo ha sido vandalizado y, con el tiempo, ha sufrido diversas afectaciones. A mediados de los 2000, la artista ganó un proyecto del Gobierno Regional para crear la Plaza de los Poetas.

“Cuando le cortaron la mano a Gabriela, sentí que me la habían cortado a mí. No lo podía creer, y la municipalidad no reaccionaba ante estos ataques, perpetuando su deterioro”, relató. Luego,”robaron el sombrero a Huidobro y los bancos empezaron a desgastarse; entonces, fue un proceso gradual en el que no se cuidó este entorno”.

Desde su perspectiva, sería menos costoso mantener estos espacios “en vez de dejarlos abandonados y después tener que arreglarlos”.

Según publicó Emol, la Municipalidad de Valparaíso detalló que el Departamento de Gestión Patrimonial posee un plan de restauración para las esculturas de la plaza. Al respecto, Lafuente afirmó que fue contactada a fines de 2024 y le informaron que la restauración comenzaría en abril de este año.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a implementar una campaña permanente de reparación de estos monumentos y a “tomar medidas inmediatas y no dejar que pase el tiempo. Solo de esta manera se podría frenar el vandalismo”.