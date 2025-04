Crunchyroll Anime Awards 2025: Nominados, votaciones y todo lo que debes saber

Descubre los detalles de la novena edición de los premios que, año a año, celebran lo mejor del anime. Entre los títulos más nominados en diversas categorías se encuentran "Frieren: Beyond Journey’s End", "DAN DA DAN" y "Solo Leveling".

La reconocida plataforma de streaming de anime, Crunchyroll, celebrará la novena edición de sus Anime Awards el próximo 25 de mayo de 2025 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa de Tokio, Japón.

Este evento anual, que honra la excelencia en la industria del anime, ha experimentado una expansión significativa desde su inicio en 2017.

Este año, los premios incorporan tres nuevas categorías: Mejor Arte de Fondo, Mejor Isekai y Mejor Artista de Doblaje en Hindi, sumando un total de 32 categorías.

Además, el período de elegibilidad para las nominaciones se ha extendido para incluir animes emitidos entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, con una representación más amplia de obras recientes.

¿Cómo es el proceso de votación?

La fase de votación contempla desde el 3 al 14 de abril de 2025.

Durante este período, los fanáticos podrán emitir un voto diario en cada categoría a través del sitio web oficial de Crunchyroll y los ganadores serán determinados mediante una combinación de votos del público y de un panel de jueces expertos, con una ponderación del 30% y 70% respectivamente.

Contará con la participación de presentadores de renombre internacional, incluyendo a Pabllo Vittar, Finn Wolfhard y Chloe Kim.

Los anfitriones Sally Amaki y Jon Kabira regresarán para dirigir el evento yy entre los nominados más destacados se encuentran Frieren: Beyond Journey’s End, DAN DA DAN y Solo Leveling.

Nominados a los Anime Awards 2025

Anime del año

DAN DA DAN

Delicious in Dungeon

Frieren: Beyond Journey’s End

Kaiju No. 8

Solo Leveling

The Apothecary Diaries

Película del año

HAIKYU!! The Dumpster Battle

Look Back

Mononoke The Movie: The Phantom in the Rain

My Hero Academia: You’re Next

SPY x FAMILY CODE: White

The Colors Within

Mejor serie continua

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Conflict

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

My Hero Academia, My Hero Academia Temporada 7

ONE PIECE

Oshi no Ko Season 2

SPY × FAMILY, SPY × FAMILY Temporada 2

Mejor serie nueva

DAN DA DAN

Delicious in Dungeon

Frieren: Beyond Journey’s End

Kaiju No. 8

Solo Leveling

The Apothecary Diaries

Mejor anime original

BUCCHIGIRI?!

GIRLS BAND CRY

Jellyfish Can’t Swim in the Night

Metallic Rouge

Ninja Kamui

Train to the End of the World

Mejor animación

DAN DA DAN

Delicious in Dungeon

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

Frieren: Beyond Journey’s End

Kaiju No. 8

Solo Leveling

Mejor diseño de personaje

DAN DA DAN

Delicious in Dungeon

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

Frieren: Beyond Journey’s End

Kaiju No. 8

The Apothecary Diaries

Mejor director

Fuga Yamashiro (DAN DA DAN)

Haruo Sotozaki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc)

Keiichiro Saito (Frieren: Beyond Journey’s End)

Megumi Ishitani (ONE PIECE FAN LETTER)

Norihiro Naganuma (The Apothecary Diaries)

Yoshihiro Miyajima (Delicious in Dungeon)

Mejor arte de fondo (nuevo)

DAN DA DAN

Delicious in Dungeon

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

Frieren: Beyond Journey’s End

Pluto

The Apothecary Diaries

Mejor anime romántico

A Sign of Affection

Blue Box

Makeine: Too Many Losing Heroines!

Ranma1/2

Scott Pilgrim Takes Off

The Dangers in My Heart Temporada 2

Mejor anime de comedia

Delicious in Dungeon

KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES The Divine Visionary Candidate Exam Arc

My Deer Friend Nokotan

Ranma1/2

SPY × FAMILY Temporada 2

Mejor anime de acción

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Conflict

DAN DA DAN

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc

Kaiju No. 8

Solo Leveling

WIND BREAKER

Mejor anime Isekai (nuevo)

KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (season 2, Cour 2)

Re:ZERO -Starting Life in Another World Temporada 3

Shangri-La Frontier Temporada 2

Suicide Squad ISEKAI

That Time I Got Reincarnated as a Slime Temporada 3

Mejor anime de drama

A Sign of Affection

DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION

Frieren: Beyond Journey’s End

Oshi no Ko Temporada 2

Pluto

The Apothecary Diaries

Mejor fragmento de anime de la vida

Laid-Back Camp Temporada 3

Makeine: Too Many Losing Heroines!

Mr. Villain’s Day Off

My Deer Friend Nokotan

Sound! Euphonium 3

The Dangers in My Heart Temporada 2

Mejor personaje principal

Frieren – Frieren: Beyond Journey’s End

Kafka Hibino – Kaiju No. 8

Okarun – DAN DA DAN

Maomao – The Apothecary Diaries

Momo – DAN DA DAN

Sung Jinwoo – Solo Leveling

Mejor personaje secundario

Fern – Frieren: Beyond Journey’s End

Himmel – Frieren: Beyond Journey’s End

Jinshi – The Apothecary Diaries

Seiko – DAN DA DAN

Senshi – Delicious in Dungeon

Turbo Granny – DAN DA DAN

Personaje que “hay que proteger a toda costa”

Anya Forger – SPY × FAMILY Temporada 2

Frieren – Frieren: Beyond Journey’s End

Okarun- DAN DA DAN

Senshi – Delicious in Dungeon

Tokiyuki Hojo – The Elusive Samurai

Yuki Itose – A Sign of Affection

Mejor canción de anime

“Abyss” de Yungblud para Kaiju No. 8

“Bling-Bang-Bang-Born” de Creepy Nuts para MASHLE: MAGIC AND MUSCLES The Divine Visionary Candidate Exam Arc

“Fatal” de GEMN para Oshi no Ko Temporada 2

“LEveL” de SawanoHiroyuki[nZk] y TOMORROW X TOGETHER (TXT) para Solo Leveling

“Otonoke” de Creepy Nuts para DAN DA DAN

“The Brave” de YOASOBI para Frieren: Beyond Journey’s End

Mejor banda sonora

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Conflict – Shiro Sagisu

DAN DA DAN – kensuke ushio

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc – Yuki Kajiura, Go Shiina

Frieren: Beyond Journey’s End – Evan Call

Look Back – Haruka Nakamura

Solo Leveling – Hiroyuki Sawano

Mejor secuencia de apertura de anime

“Abyss”, de Yungblud (Kaiju No. 8)

“Bling-Bang-Bang-Born”, de Creepy Nuts (MASHLE: MAGIC AND MUSCLES The Divine Visionary Candidate Exam Arc)

“Fatal”, de GEMN (OSHI NO KO Temporada 2)

“LEveL”, de SawanoHiroyuki[nZk] y TOMORROW X TOGETHER (TXT) (Solo Leveling)

“Otonoke”, de Creepy Nuts (DAN DA DAN)

“UUUUUS!”, de Hiroshi Kitadani (One Piece)

Mejor secuencia final de anime

“Antanante”, de riria para Ranma1/2

“Burning”, de Hitsujibungaku para Oshi no Ko Temporada 2

“KAMAKURA STYLE”, de BotchiBoromaru para The Elusive Samurai

“Nobody”, de OneRepublic para Kaiju No. 8

“request”, de krage para Solo Leveling

“TAIDADA”, de ZUTOMAYO para DAN DA DAN