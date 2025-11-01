“No puedo aceptar que le hayan hecho eso a mi hija”: Cristián Campos cierra posibilidades de reconciliación con sus hijos

El actor se refirió a su relación con sus hijos Antonio y Pedro, a quienes acusa de distanciarse de su hermana menor desde la denuncia en su contra.

El actor Cristián Campos se refirió a la denuncia que recibió por parte de Raffaella di Girolamo, la hija de su exesposa quien lo acusó de abuso sexual.

Finalmente, luego que la justicia investigara los hechos, lo sobreseyó de los cargos en su contra.

En diálogo con Only Fama, Campos se refirió al quiebre que sufrió con sus hijos -Pedro y Antonio- quienes respaldaron públicamente a di Girolamo.

Sobre un eventual reencuentro con ellos, aseguró que “no depende de mí. Yo siempre fui un papá muy militante, muy fanático de mis hijos, sobre protector. Cuando esto ocurrió ellos cortaron conmigo y yo di una última oportunidad. Me comuniqué con ellos”.

Esto, a raíz de que ambos hijos no habrían tenido contacto con su hermana menor -e hija de María José Prieto- desde 2024.

En esa misma línea, sostuvo que “les di la oportunidad, les dije que podían pensar lo que quisieran, eran gente grande, podían dejarse manipular. Pero su hermana chica no tiene por qué pagar ninguna culpa por lo que creen que pude haber hecho”.

“‘Sean hombrecitos y háganse cargo de ella’. Esa fue la última comunicación que tuve, y no respondieron. Ahí a mí se me cortó el elástico, no me voy a juntar a tomar cafecito o almorzar. Tomaron una decisión que parece irreversible”, sentenció.

Consultado sobre una posible reunión, Campos aseguró que 2a mí se me tiene que pasar la rabia, y a mí se me demora en pasar una rabia como esta. No puedo aceptar que le hayan hecho eso a mi hija, me cuesta tragarlo”.