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Muere Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a los 43 años

Por Miguel Buksdorf

23.03.2026 / 13:25

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La pérdida de Leonid Radvinsky deja un vacío en la empresa, puesto que en el último tiempo había barajado la posibilidad de vender la compañía.

Este lunes la industria de las plataformas digitales recibió la noticia del fallecimiento del creador y dueño de OnlyFansLeonid Radvinsky. El ciudadano ucraniano-estadounidense, murió a los 43 años tras una lucha contra el cáncer que se prolongó por meses.

La noticia, la dio a conocer la propia empresa a través de Bloomberg, donde se señaló que Radvinsky “murió en paz” tras una larga enfermedad. Asimismo, la familia ha pedido respeto y privacidad en un momento delicado como este.

Su fallecimiento deja un vacío en la compañía, puesto que a mediados del 2025, según Reuters, había planteado vender OnlyFans en $8.000 millones de dólares.

Si bien, Radvinsky no fue el creador en sí de la compañía, fue quien explotó mundialmente la plataforma e hizo su fortuna al adquirir en 2018 una participación mayoritaria de los fundadores, quienes lanzaron el sitio en 2016.

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