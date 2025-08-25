Tendencias corgis

Corgis deslumbran en Lituania con disfraces y competencias de velocidad

Por CNN Chile

25.08.2025 / 20:41

La celebración anual de corgis volvió a robar todas las miradas, con coloridos disfraces, mucha creatividad y la tradicional carrera de 50 metros.

(EFE/CNN)- Más de 120 corgis galeses de Pembroke y Cardigan se reunieron en Lituania para competir en carreras de velocidad y participar en un colorido desfile de disfraces. La celebración anual destacó la energía, personalidad y el fuerte vínculo entre estos perros y sus dueños, en un ambiente lleno de diversión y camaradería.

Marius Balodis, dueño de un corgi expresó que su mascota es un “meme andante por la casa, siempre te hace feliz”, y añadió que su perro representa una “sobredosis de ternura”, confesando que cada día espera volver del trabajo para verlo.

A corgi in costume poses for photos during the ‘Corgi Race Vilnius 2025’ event at Vingis park in Vilnius, Lithuania, 23 August 2025.  EFE/EPA/VALDA KALNINA.

 

Vilnius (Lithuania), 23/08/2025.- Corgi race winner, Mango (C), celebrates with his owner during the ‘Corgi Race Vilnius 2025’ event at Vingis park in Vilnius, Lithuania. EFE/EPA/VALDA KALNINA.

 

Vilnius (Lithuania), 23/08/2025.- A woman with her corgi participates in a costume contest during the ‘Corgi Race Vilnius 2025’ event at Vingis park in Vilnius, Lithuania, 23 August 2025. EFE/EPA/VALDA KALNINA

 

A woman with her corgi participates in a costume contest during the ‘Corgi Race Vilnius 2025’ event at Vingis park in Vilnius, Lithuania, 23 August 2025.EFE/EPA/VALDA KALNINA

 

 Corgis participate in a race during the ‘Corgi Race Vilnius 2025’ event at Vingis park in Vilnius, Lithuania, 23 August 2025.  EFE/EPA/VALDA KALNINA.

 

Vilnius (Lithuania), 23/08/2025.- A corgi in costume during the ‘Corgi Race Vilnius 2025’ event at Vingis park in Vilnius, Lithuania, 23 August 2025. EFE/EPA/VALDA KALNINA

 

Vilnius (Lithuania), 23/08/2025.- A woman with her daugter and a corgi participates in a costume contest during the ‘Corgi Race Vilnius 2025’ event at Vingis park in Vilnius, Lithuania, 23 August 2025. EFE/EPA/VALDA KALNINA.

Vilnius (Lithuania), 23/08/2025.- A woman with her dog participates in a costume contest during the ‘Corgi Race Vilnius 2025’ event at Vingis park in Vilnius, Lithuania, 23 August 2025. EFE/EPA/VALDA KALNINA.

