Coreana cuenta por qué se vino a vivir a Chile: “Mi papá me mostró el mapa del mundo y me dijo que Chile…”

Por CNN Chile

16.10.2025 / 08:00

A través de su canal de TikTok, la usuaria @hannah.everywhere relató cómo ha vivido sus primeros días en el sur del país.

La coreana y creadora de contenido @hannah.everywhere subió a su canal de TikTok un video en el que revela los motivos por los que se vino a vivir a Chile.

En el registro, ella comenta que “recuerdo que cuando tenía 7 años, mi papá me mostró el mapa del mundo y señaló a Chile y dijo ‘es el país más largo del mundo'”.

“Dos décadas después, después que renuncié a mi trabajo, quería estar en algún lugar tan lejos de mi casa como fuera posible. En algún lugar que nunca había estado, Sudamérica”, siguió relatando.

En cuanto a su arribo al país, detalló que “han pasado tres días desde que llegué y todo lo que puedo decir es que estoy tan contento de haber elegido venir aquí, con lo poco que conocía”.

Además, destacó que “la forma de Chile permite que el país tenga un clima y un paisaje tan diversos: la playa, los volcanes, los desiertos, los valles”.

@hannah.everywhere I’m so glad I came here, with how little I knew about Chile. You have been so welcoming! 🥰 #korean girl in #chile #travel #adventure #life ♬ How beautiful the Earth – AF_Sounds

