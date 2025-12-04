Coquinaria renace en Parque Arauco con nueva tienda y ambiciosos planes de expansión

La emblemática tienda gourmet chilena, adquirida por Kitchen Center, marca su regreso con una propuesta renovada que incluye una línea propia de vajilla y proyecciones de crecimiento nacional e internacional.

Tras su cierre en 2023, la reconocida marca Coquinaria reabre sus puertas en un nuevo local ubicado en el Mall Parque Arauco. Este renacimiento es posible gracias a su adquisición por parte de Kitchen Center, cuyo fundador, Félix de Vicente, vio el potencial de rescatar un legado apreciado en el mercado gourmet local.

La tienda ofrece una cuidada selección de productos premium, tanto internacionales como chilenos, y amplía su catálogo con artículos para coctelería, café y vino.

Una nueva línea propia y proyecciones ambiciosas

La gran novedad es el lanzamiento de una marca propia de tableware, que incluye vajillas y cubiertos de diseño accesible. La creadora original, Alejandra Elgueta, participa como consultora en esta nueva etapa.

La empresa proyecta ventas por $1.500 millones para 2026 y planea abrir dos tiendas más en Santiago, con miras a una futura expansión a Perú. Como parte de su modernización, la marca también estrenó una plataforma de e-commerce con despachos el mismo día.