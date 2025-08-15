“Contesta mi llamada, poco hombre”: Sammis Reyes protagoniza discusión en redes con humorista que se burló de embarazo de Emilia Dides

El cruce comenzó tras un video humorístico de Pastor Rocha sobre el embarazo de la exmiss Chile y terminó con la molestia de Sammis Reyes, quien reaccionó en redes sociales pidiendo respeto y evitando burlas sobre la situación.

Una rutina de humor del influencer Santiago Endera, más conocido como Pastor Rocha, terminó generando un fuerte cruce con el exjugador de la NFL Sammis Reyes, luego de que el comediante hiciera comentarios sobre el embarazo de Emilia Dides, pareja del deportista y Miss Chile.

En un video publicado en sus redes sociales, Pastor Rocha realizó varias bromas sobre la pareja, incluyendo un supuesto interés en quedarse con Dides y la intención de ser el padrastro del futuro hijo de la pareja.

Entre sus comentarios, el humorista señaló: “Voy a ser un buen padrastro, estoy dispuesto a darle mi apellido si es necesario”. También se refirió a Reyes con apodos como “hijo de la vende proteína” y “Goliat de Meiggs”.

Las publicaciones generaron la rápida y enérgica reacción de Sammis Reyes, quien respondió en el mismo video con un comentario en mayúsculas.

“Métete con cualquier wea (sic) menos con mi mujer y mi hijo. Se te pasó la mano CTM (sic). Te aguanté una, pero esta ni cagando. Contesta mi llamada wn poco hombre”.

Posteriormente, el deportista publicó una historia en Instagram reafirmando su molestia: “Moléstenme a mí con lo que quieran, con lo que sea, pero no te metas con la mamá de mi hijo(a). No puedes bromear con que quieres ser el ‘padrastro’ de mi hijo… no hay mano compañero. ¡Contesta el teléfono y arreglamos esto rápido!”.

A pesar de la polémica inicial, durante este viernes ambos comunicaron a través de sus redes sociales que habían conversado sobre la situación y aclararon que se trataba únicamente de una rutina de humor.