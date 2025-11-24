Conoce el top 10 de las 100 mejores películas de la historia: Empire realiza lista “definitiva”

Una encuesta global con 3.000 lectores sitúa la obra maestra de Peter Jackson en el primer puesto, superando a íconos como Star Wars y El Padrino, en un ranking que valora el impacto emocional del cine.

La revista Empire reveló su lista de las cien mejores películas de la historia según la votación de sus lectores, con El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo encabezando la clasificación. La publicación británica recopiló 3.000 respuestas que evaluaron cintas capaces de “confortar, desafiar, entretener e inspirar”, priorizando aquellas que generan conexiones emocionales profundas.

El filme de fantasía de 2001, dirigido por Peter Jackson, se impuso sobre títulos icónicos como Star Wars: El Imperio Contraataca en el segundo lugar y El Padrino en el tercero, confirmando el dominio del género épico en la preferencia popular.

El veredicto de los espectadores

Empire describió la cinta ganadora como “un milagro de narración y una hazaña cinematográfica”, subrayando su permanencia como referente absoluto de las experiencias en pantalla grande. La lista refleja una diversidad de géneros y épocas, con The Dark Knight de Christopher Nolan en cuarta posición y Sueños de libertad completando el top cinco.

Producciones recientes como Parásitos y Mad Max: Furia en el camino también ingresaron al ranking, demostrando la evolución de los gustos sin desplazar a los clásicos atemporales. El equipo editorial de Empire respaldó los resultados con su experiencia, consolidando una selección que celebra el poder del cine para conmover a través de las décadas.

