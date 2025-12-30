Conclusión del vol. 2 de la temporada final de ‘Stranger Things’ divide a la crítica y los fans con un episodio entre los peor valorados

El capítulo conclusivo del volumen dos recibe una fría acogida en IMDb, mientras la valoración general de la audiencia en Rotten Tomatoes cae en picado.

El episodio final del volumen dos de Stranger Things, titulado Capítulo Siete: El Puente, se convirtió en uno de los peor recibidos por los fans en la historia de la serie de Netflix.

Estrenado el 25 de diciembre, el episodio que prepara la batalla final contra Vecna obtuvo una calificación de 6,7 sobre 10 en IMDb a partir de 22.000 votos, ubicándose solo por encima del capítulo La hermana perdida (2017) en el ranking interno.

Recepción mixta y caída en audiencia

La serie completa experimenta un descenso notable en su aprobación. La valoración de la audiencia en Rotten Tomatoes cayó a un 67 por ciento, un contraste marcado con el 84 por ciento de la crítica especializada.

Según reportó NME, este desencanto fan sigue al gran éxito del episodio Capítulo Cuatro: Hechicero, uno de los mejor puntuados. Mientras los expertos elogiaron el tono épico y emocional del volumen, la conclusión de dos horas que llegará el 31 de diciembre enfrenta el desafío de reconciliarse con su base de seguidores más críticos.