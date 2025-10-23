Compañía asegura que creará videojuegos de “The Office” y “Sex and the City” con “IA ética”

Propiedades intelectuales como "The Office" y "Saturday Night Live" podrían convertirse en experiencias interactivas mediante un acuerdo con Wolf Games, empresa especializada en IA generativa.

NBCUniversal transformará sus franquicias televisivas más emblemáticas en videojuegos narrativos mediante una alianza estratégica con Wolf Games, compañía especializada en inteligencia artificial generativa.

El acuerdo permitirá desarrollar experiencias interactivas basadas en series como The Office, Saturday Night Live y Sex and the City, utilizando tecnología de IA que promete revolucionar la relación entre los fanáticos y sus universos ficticios favoritos.

El enfoque en la narrativa interactiva

Según reportó NME, Wolf Games informó a través de un comunicado que la compañía actuará como “verdadero socio creativo” y creará “juegos narrativos con una comprensión profunda de la lógica de la historia, la integridad de los personajes y la construcción de mundos”.

La vicepresidenta de NBCUniversal, Lindsay Vogelman, destacó que la tecnología permitirá “explorar cómo se puede usar esta tecnología para desarrollar experiencias para los fanáticos de nuestras queridas propiedades intelectuales”.

El motor de IA patentado de Wolf Games busca transformar “el fanatismo pasivo en participación activa”, aunque aún no se especifica qué franquicias concretas participarán en esta innovadora iniciativa de entretenimiento interactivo.