Cómo los moais “caminaban” por Rapa Nui: Revelan que fueron diseñados para ser transportados de forma vertical

Una investigación publicada en Journal of Archaeological Science demuestra que las emblemáticas estatuas fueron diseñadas específicamente para ser trasladadas en posición vertical, validando las tradiciones orales de la isla.

Un estudio revolucionario publicado en Journal of Archaeological Science demostró que los moáis de Rapa Nui fueron transportados en posición vertical mediante un ingenioso sistema que simulaba el acto de caminar.

La investigación, dirigida por los antropólogos Carl P. Lipo de la Universidad de Binghamton y Terry L. Hunt de la Universidad de Arizona, analizó 962 de estas estatuas mediante modelado 3D y experimentos prácticos.

Los científicos descubrieron que “estos megalitos de varias toneladas fueron diseñados para su transporte vertical con un movimiento de marcha controlado”, tal como señala el documento. La clave residía en sus bases inclinadas hacia adelante, característica que permitía un desplazamiento eficiente y requería menos recursos que métodos tradicionales de arrastre horizontal.

Evidencia experimental y tradición oral

Los experimentos del equipo revelaron datos sorprendentes sobre la eficiencia de este método. “Nuestros experimentos revelaron que el diseño inclinado permitió un transporte eficiente, cubriendo 100 metros en 40 minutos con un equipo de 18 personas”, detallaron los investigadores.

Según reportó Bío bío Chile, Este hallazgo explicaría cómo los habitantes de Rapa Nui lograron distribuir las monumentales esculturas por toda la isla.