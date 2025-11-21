Cómo las olas de calor afectan el sueño: Especialistas advierten impacto en la salud y entregan recomendaciones

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Las altas temperaturas nocturnas interrumpen los ciclos de sueño, reducen el descanso profundo y aumentan las consultas médicas por insomnio durante el verano.
Las noches calurosas de primavera y verano están generando un aumento de problemas de sueño en la población, en un contexto marcado por episodios de calor extremo cada vez más frecuentes. Según especialistas, la temperatura elevada altera los mecanismos biológicos que permiten iniciar y mantener un descanso reparador.
La neuróloga Paula Contreras, especialista en medicina del sueño de la Clínica Indisa, explica que el proceso de dormir depende de un descenso natural de la temperatura corporal. “El sueño se inicia cuando el cuerpo logra reducir entre 1 y 1,5 grados su temperatura interna. Para facilitar ese descenso, el ambiente ideal se ubica entre 18 y 21 °C”, señala. Cuando la temperatura ambiental es mayor, ese mecanismo se interrumpe.
El sistema de termorregulación del cuerpo necesita condiciones frescas para inducir el sueño. Cuando el ambiente está caluroso, ese equilibrio se altera, lo que provoca:
“Con calor, el cuerpo activa mecanismos como la vasodilatación y la sudoración para intentar regular la temperatura, lo que produce un sueño más ligero y menos reparador”, puntualiza Contreras.
La temperatura corporal sigue un ciclo natural de 24 horas. Su punto más alto se registra a media tarde y su mínimo entre las 2 y 4 de la madrugada. Esa baja nocturna envía una señal clave para liberar melatonina e inducir el sueño. Un ambiente caluroso altera ese ritmo y confunde al sistema.
Los episodios de calor extremo ya generan efectos medibles en la salud pública:
Los grupos más vulnerables incluyen:
El calor afecta de manera distinta cada etapa del descanso:
Preparación del ambiente:
Adaptaciones corporales:
Alimentos que favorecen el sueño en noches calurosas:
Alimentos que se deben evitar:
