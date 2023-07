(CNN) – Con solo cinco palabras, un reciente tuit de Kraft Heinz suscitó un debate sobre cómo guardar el kétchup.

“Para tu información”, comenzaba el tuit de la filial británica de la empresa de alimentación y bebidas. “¡¡¡El. Kétchup. Va. En. La. Nevera!!!”

Kraft Heinz, cuyo kétchup se encuentra entre sus condimentos más populares, compartió este martes la declaración en un tuit que llegó a más de 4 millones de personas.

Un día después, la empresa preguntó al público a través de una encuesta en Twitter si guardaba su kétchup refrigerado o en la despensa.

“¿Dónde guardas el tuyo? Tiene que ser… ¡en la nevera!“, decía la encuesta. La respuesta “en la nevera” parecía ser la mayoritaria, según el 63,2% de los más de 13.000 votos emitidos, de acuerdo con los resultados de la encuesta. Mientras tanto, el 36,8% de los encuestados dijeron que preferían su kétchup en la despensa.

Where do you keep yours? It has to be… in the fridge!

— Heinz (@HeinzUK) June 28, 2023