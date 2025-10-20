Cómo Chile se prepara para una nueva era: la inteligencia artificial gana terreno en el día a día

Un estudio reciente de Academia WOM reveló que más del 70% de los chilenos está dispuesto a aprender sobre inteligencia artificial. La tecnología ya no es vista con temor, sino como una herramienta para potenciar habilidades, automatizar procesos y mejorar la productividad.

La inteligencia artificial (IA) está dejando de ser un concepto lejano o reservado para expertos. En Chile, comienza a integrarse de forma más decidida en la vida cotidiana de las personas, generando transformaciones profundas en la manera de trabajar, aprender y vivir. Un reciente estudio de Academia WOM muestra que el 73% de los encuestados está dispuesto a capacitarse en herramientas asociadas a esta tecnología, una cifra que confirma un cambio de paradigma.

Lejos de los temores iniciales que evocaban escenarios de desempleo o pérdida de control, la percepción sobre la IA ha evolucionado hacia un enfoque más optimista y práctico. Los chilenos ahora visualizan oportunidades para automatizar tareas repetitivas, mejorar procesos operativos y adquirir nuevas habilidades que les permitan mantenerse vigentes en un mercado laboral cada vez más competitivo.

El 75% de los participantes en el estudio considera que la IA puede mejorar la eficiencia y velocidad de distintos procesos, mientras que más del 70% la valora como un apoyo fundamental en la ejecución de tareas complejas o monótonas. Además, un 65% destaca su capacidad para impulsar la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios, tanto en el ámbito privado como en el público.

Desde el sector educativo y empresarial ya se han iniciado esfuerzos concretos para fomentar la adopción de la IA. Programas de capacitación han sido implementados para docentes y estudiantes, incluyendo habilidades digitales y herramientas de inteligencia artificial como parte central del proceso formativo. El objetivo es reducir la brecha digital y preparar a las futuras generaciones para un entorno donde el conocimiento tecnológico será clave.

En empresas como WOM, se han desarrollado rutas de aprendizaje voluntarias que permiten a sus colaboradores familiarizarse con el uso cotidiano de la IA. Estas iniciativas buscan que los trabajadores no solo pierdan el miedo a la tecnología, sino que la adopten como una aliada para optimizar su desempeño y aportar valor en sus áreas de trabajo.

Mira acá la nota de CNN Chile: