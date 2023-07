(CNN) – En China, la tierra de los fideos calientes, el arroz humeante y las sopas calientes, una nueva e inverosímil tendencia alimentaria se extendió por las plataformas de redes sociales del país en las últimas semanas.

La gente ha estado compartiendo imágenes de lo que la mayoría consideraría alimentos increíblemente suaves, como zanahorias crudas envueltas en queso, sándwiches de dos ingredientes y ensaladas sin aderezo, todo unificado por un solo hashtag: #bairenfan.

Traducción: #Comidasdegenteblanca.

Es poco probable que encuentre representaciones de cenas de pavo asado o hamburguesas con queso al explorar las imágenes adjuntas a este hashtag. Lo que encontrará son fotos poco apetecibles de platos sencillos, fríos y ensamblados que requieren poco o ningún tiempo de cocción: el tipo de alimentos que muchos occidentales asocian tradicionalmente con el almuerzo.

La tendencia realmente comenzó a despegar en mayo, cuando la gente comenzó a publicar fotos y videos de estas comidas sencillas en las plataformas de redes sociales en China, aunque hay publicaciones con el hashtag que datan de octubre pasado.

En uno de esos videos, una mujer en un tren en Europa desenvuelve una bolsa de plástico con lechuga y una bolsa con jamón. Los ata, agrega mostaza y comienza a comer.

Otras publicaciones incluyen fotos de vegetales crudos y sándwiches básicos (piense en una sola rebanada de mortadela entre dos piezas de pan blanco) que los colegas internacionales o cónyuges de los internautas chinos han compartido con ellos.

A medida que se extendió la tendencia, los internautas chinos de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias experiencias con estas comidas minimalistas, lo que convirtió a #bairenfan en una de las frases más candentes en varias plataformas y medios locales en el último mes.

Las fotos planteaban la pregunta: ¿es eso realmente lo que la gente en China cree que los caucásicos comen todo el tiempo?

“Creo que es importante reconocer que la percepción es un concepto en evolución”, afirma el chef chino británico Andrew Wong, propietario de tercera generación del restaurante chino con dos estrellas Michelin de Londres, A. Wong.

“China está repleta de referencias culturales occidentales: arte, filosofía, moda, comida. Esto ha sucedido en un período de tiempo relativamente reciente y corto dada la historia de la relación de China con Occidente. Lleva tiempo adaptarse a comprender las razones detrás de algunas cosas y eso incluye ciertos alimentos”.

En este caso, la tendencia tardó solo unas semanas en evolucionar. Al principio, la mayoría de las publicaciones compartidas en China estaban llenas de burla e incredulidad.

“Mis colegas australianos han expresado el espíritu de ‘no importa una mier…’ de las comidas de los blancos hasta el extremo. La última vez fue una rebanada de pan. Ahora hay dos zanahorias. El único esfuerzo ceremonial fue ponerlos en una lonchera”, escribió un usuario en Xiaohongshu, un popular sitio de redes sociales chino.

Otro usuario compartió una foto de la lonchera de dos zanahorias con espinacas tiernas y expresó su preocupación sobre si su dueño podría “generar suficiente energía” con tan poca comida, mientras algunas personas quejaron de sentirse vacíos y sin alma después de comer tales comidas.

Y luego la tendencia llegó a Twitter, con usuarios de habla inglesa que compartían sus propias fotos y videos con el hashtag #whitepeoplemeals. (Uno de esos tuits reunió 4,3 millones de visitas en las últimas 3,5 semanas).

I found out today that on Chinese social media, there’s a trending hashtag that translates to white people meals lol

“I was so tired I ate a white people meal today”

One of hashtags is also “white people meals are still meals” pic.twitter.com/VGdedgrV2F

— Yan Fan 📍Tokyo – we’re hiring! (@yanarchy) June 2, 2023