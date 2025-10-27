Cola de mono es destacado entre los 20 mejores cocktails del mundo de la guía culinaria Taste Atlas
Por CNN Chile
27.10.2025 / 16:20
"La bebida se puede servir caliente o fría, y tradicionalmente se acompaña con una rebanada de pan de Pascua, un pan tradicional navideño", resaltó la guía culinaria.
El cola de mono chileno fue destacado en el ranking de los mejores 20 cocktails del mundo elaborado por la prestigiosa guía culinaria Taste Atlas.
El tradicional trago que se bebe durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Chile se ubicó en el puesto número 4 con una calificación de 4,4, detrás del Coquito (Puerto Rico), Mojito (Cuba) y Pisco Sour (Perú).
Taste Atlas escribió sobre este tradicional cocktail: “En Chile, no es Navidad sin un vaso de Cola de Mono. Existen numerosas versiones de esta bebida, pero generalmente se compone de leche, azúcar, café, clavo de olor, canela y aguardiente, una bebida destilada con entre 29% y 60% de alcohol por volumen”.
Sus ingredientes lo hacen perfecta para la época navideña, y agregarle un par de hielos puede ayudar para pasar el calor de los días veraniegos.
“El brandy o el ron se encuentran entre los tipos de alcohol más comunes que se utilizan en la Cola de Mono. Todos los ingredientes se hierven primero, se enfrían y luego se mezclan con aguardiente. La bebida se puede servir caliente o fría, y tradicionalmente se acompaña con una rebanada de pan de Pascua, un pan tradicional navideño”, señaló la guía culinaria.
Otros tragos chilenos, como Serena Libre y la Piscola quedaron en los puestos 32 y 39, respectivamente.
El listado completo de cocktails de Taste Atlas
- Coquito: Puerto Rico
- Mojito: Cuba
- Pisco Sour: Perú
- Cola de Mono: Chile
- Chilcano: Perú
- Chicha Sour: Perú
- Caipirinha: Brasil
- Rum Punch: Las Bahamas
- Porn Star Martini: Inglaterra
- Canelazo: Ecuador
- Lava Flow: Estados Unidos
- Daiquiri: Cuba
- Cuba Libre: Cuba
- Moscow Mule: Estados Unidos
- Gin Fizz: Estados Unidos
- Frozen Daiquiri: Cuba
- Lemon, Lime and Bitters: Australia
- Banana Daiquiri: Estados Unidos
- Ramos Gin Fizz: Estados Unidos
- Szarlotka: Polonia