¿Qué engorda más: Coca-Cola Zero o cerveza 0,0 tostada? Esto dice una experta en nutrición

La profesional advierte que ambas bebidas pueden integrarse ocasionalmente en la dieta, pero no son inocuas: una tiene más azúcar de lo que parece y la otra altera la microbiota.

En el marco de dietas con menor consumo calórico o sin alcohol, cada vez más personas optan por alternativas como Coca-Cola Zero o cerveza 0,0 tostada. ¿Cuál es mejor? La farmacéutica y divulgadora española Boticaria García, conocida por su presencia en redes sociales, entregó una respuesta matizada que pone en duda algunos supuestos comunes sobre estas bebidas.

“La ventaja de la Coca-Cola Zero es que no tiene calorías ni azúcar, pero no es como beber agua”, explicó en un video viral. Aunque contiene edulcorantes aprobados como el aspartamo o el acesulfamo K, advirtió que “pueden alterar la microbiota” y aumentar el deseo por alimentos dulces.

En contraste, la cerveza tostada 0,0% no contiene edulcorantes, pero sí aporta azúcar y calorías. Según García, “un par de latas contienen más de 22 gramos de azúcar, lo que equivale a cuatro terrones, el límite diario recomendado”. También advirtió que suman más de 170 kcal, lo que representa cerca del 10% del requerimiento diario de una mujer adulta sedentaria.

La nutricionista también relativizó el supuesto valor antioxidante de la cerveza sin alcohol: “Tiene antioxidantes, sí, pero muchos menos que frutas o verduras. No tiene fibra y contiene azúcar libre”. De manera irónica, comparó su consumo con expectativas desproporcionadas: “Tomar cerveza por sus antioxidantes es como visitar Cuenca por sus playas”.

Además, García recordó que incluso las cervezas etiquetadas como 0,0% pueden contener trazas de alcohol (hasta un 0,04% por ley), lo que debería ser considerado por quienes buscan evitarlo completamente.

En conclusión, la especialista no demoniza ninguna de estas opciones, pero enfatiza que deben consumirse con moderación. “Si no los tomas, mejor. Pero tampoco hay que dramatizar un capricho ocasional”, señaló, añadiendo que ninguna de las dos bebidas está recomendada en las guías alimentarias oficiales.

