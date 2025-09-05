Citas a los 40 años: Una dinámica que pretende lograr cercanía en la era de las apps y lo digital

En un contexto donde las aplicaciones de citas dominan las formas de conocer gente, surge una nueva dinámica que busca recuperar la cercanía y naturalidad en los encuentros para personas mayores de 40 años.

En tiempos donde las aplicaciones de citas dominan el panorama del amor y la socialización, una iniciativa llamada “Juntas Secretas” busca recuperar la magia del encuentro cara a cara, especialmente para quienes tienen 40 años o más.

La creadora de la iniciativa, Paula Herrera, aseguró que la experiencia combina misterio, exclusividad y naturalidad.

¿De qué trata el proyecto de citas para adultos en sus 40 años?

El concepto es sencillo, pero novedoso; los participantes, que deben ser solteros y contar con una cuenta de Instagram, reciben la ubicación del evento apenas 48 horas antes.

Ni siquiera saben quiénes asistirán exactamente, aunque el mismo día reciben pistas sobre las personas que compartirán su mesa, como detalles personales y gustos, lo que ayuda a generar conexiones de manera espontánea y relajada.

“Llamamos ‘Juntas Secretas’ porque el lugar se mantiene en absoluto secreto, solo se informa a los invitados seleccionados poco antes del encuentro”, explica Herrera a The Clinic.

Asimismo, añade: “Lo que queremos es crear un espacio libre de presiones, lejos de las típicas dinámicas de las citas a ciegas o las apps, donde la gente pueda ampliar su círculo social de forma natural y entretenida”.

El origen de esta iniciativa surge de la experiencia de Herrera y sus socios al desarrollar una aplicación de citas para mayores de 60 años.

Allí comprendieron la importancia de la presencialidad, perdida durante la pandemia y en medio del auge de las plataformas digitales.

Desde su lanzamiento en marzo, “Juntas Secretas” ha celebrado nueve encuentros, con resultados positivos que incluyen la formación de parejas y nuevos grupos de amistad.