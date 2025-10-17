Científicos alertan que la creación de “vida espejo” podría representar un riesgo existencial para el planeta

Expertos advierten que las células espejo, formadas por biomoléculas en imagen especular, podrían evadir el sistema inmunológico humano y alterar ecosistemas enteros si llegaran a propagarse.

(CNN) – La científica Kate Adamala reconoció que su investigación en la Universidad de Minnesota sobre la creación de una “célula espejo” —una célula con biomoléculas invertidas respecto de las naturales— podría implicar un riesgo existencial para la vida en la Tierra.

Su laboratorio, financiado con 4 millones de dólares por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, buscaba comprender los orígenes de la vida y desarrollar terapias médicas innovadoras. Pero las dudas éticas y de bioseguridad crecieron rápidamente.

Riesgos invisibles para la vida natural

Un grupo de 38 científicos, incluido Adamala, publicó en 2024 un estudio en Science que advertía sobre los peligros de los organismos espejo, señalando que podrían ser invisibles al sistema inmunológico humano y resistir los antibióticos convencionales.

Según el microbiólogo David Relman, de la Universidad de Stanford, una bacteria espejo podría “crecer inexorablemente y desplazar múltiples formas de vida, incluyéndonos”.

Mientras algunos expertos piden líneas rojas estrictas para evitar que esta tecnología avance, otros —como Michael Kay, de la Universidad de Utah— sostienen que la investigación sobre moléculas espejo es segura y esencial para el desarrollo de nuevos fármacos.

Adamala abandonó sus estudios sobre células espejo y ahora impulsa una regulación internacional que prohíba su creación. “No hay una manera segura de hacer una célula espejo”, afirmó. Los científicos coinciden en que el desafío no es solo técnico, sino moral: decidir si la humanidad debería crear una forma de vida capaz de superar a la naturaleza misma.