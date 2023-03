Christina Aguilera compartió en en sus redes sociales un dibujo realizado por su hija en el marco de sus conciertos programados en Chile.

Christina Aguilera compartió en su cuenta de Instagram momentos previos a sus conciertos programados en el Movistar Arena, junto a su hija Summer Rain, de ocho años.

En las capturas Summer se encuentra retratando el público que estará en la presentación de su mamá, también revisó la geografía de Latinoamérica.

“Son momentos como estos los que realmente hacen que lo que hago valga la pena. Crear nuevos recuerdos en todo el mundo con mi familia y ver a mi hija, capturar sus experiencias en su propia forma creativa ha sido la mayor recompensa”, destacó Aguilera.

La cantante visitó Chile en el marco de su presentación en el Festival de Viña y los conciertos programados que tuvo en la ciudad de Santiago. LLegó acompañada para su presentación junto a su pareja Matthew Rutler y su hija Summer, quien en el certamen viñamarino solicitó macarrones con queso.

It’s moments like these that truly make what I do worthwhile ❤️ Making new memories around the world with my family and seeing my daughter capture her experiences in her own creative way has been the greatest reward 🎨✨ pic.twitter.com/u9sqYnc6JL

— Christina Aguilera (@xtina) March 2, 2023