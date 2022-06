(TNT Sports) – Cristiano Ronaldo está de vacaciones luego de una irregular temporada con el Manchester United. Si bien, CR7 registró 18 goles con los “Red Devils” en la Premier League, su club no logró clasificar a Champions League y durante la jornada de este lunes 20 de junio, sufrió un millonario traspié.

Un trabajador del astro portugués perdió el control del vehículo y chocó el Bugatti Veyron del jugador contra una construcción en la ciudad de Mallorca. El ex Real Madrid no estaba en el auto al momento del impacto.

Lee también: Por su 20 aniversario: Airbnb ofreció una noche en la Máquina del Misterio de “Scooby-Doo”

Se estima que el valor del auto bordea los dos millones de euros. Sin embargo, esta suma de dinero no sería un gran problema para el atacante, puesto que recibe un sueldo de 1,4 millones de euros mensuales.

Aún se desconoce las razones por la cual se produjo el accidente y Ronaldo no se ha pronunciado al respecto.

Según consignó el Diario de Mallorca, la Guardia Civil abrió una investigación del incidente tras acudir al lugar del accidente.

The star forward is currently on vacation with his family.https://t.co/3vOgDgiefo

— Sports Brief (@sportsbriefcom) June 20, 2022