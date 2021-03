Así los chilenos pueden participar del sorteo por 121 mil millones de pesos este sábado

El pozo de la lotería Powerball de US$169 millones, o sea más de 121 mil millones de pesos, es el premio de lotería más grande del mundo.

En enero de este año, los fans de la lotería de todo el mundo contuvieron la respiración cuando parecía que el pozo del Powerball estaba en camino de romper su récord histórico de 1,586 millones de pesos, establecido en enero de 2016.

Al final, un solo boleto comprado en Maryland, ganó el premio mayor de US$730 millones. Hasta el día de hoy, el afortunado ganador aún no ha reclamado su premio.

Desde Chile también podrás comprar boletos oficiales del Powerball, jugando por el millonario pozo que se sortea este sábado 13 de marzo de 2021. Esto es legalmente posible gracias al servicio en línea: The Lotter.

¿Cómo jugar desde Chile?

Ingresar a TheLotter.com. Elegir Powerball y el número de líneas a jugar. Escoger los números de la suerte. Confirmar la compra: tu participación quedará asegurada para el próximo sorteo.

Para las loterías estadounidense, The Lotter ofrece generalmente un mínimo de 3 líneas por boleto, con un precio total de US$15 (US$5 por línea). Las probabilidades de que un chileno gane este pozo son exactamente las mismas que las de alguien que juegue en Estados Unidos.

¿Cómo funciona TheLotter?

The Lotter es un servicio de mensajería global de boletos de lotería que utiliza agentes locales en los Estados Unidos, y otros países, para comprar boletos de lotería oficiales en nombre de sus clientes de todo el mundo. El boleto oficial es escaneado y subido a la cuenta personal del cliente antes del sorteo.

Esta versión escaneada del boleto, junto con la confirmación por correo electrónico, les da a los jugadores el derecho de propiedad como únicos dueños de sus boletos.

Como parte de este servicio, The Lotter agrega un pequeño recargo al precio de los boletos, sin embargo, no cobra comisiones por los premios ganados, sin importar el monto de los mismos (premios sujetos a impuestos cuando corresponda).

¿Es legal jugar a loterías de EE.UU. desde Chile?

Alex Gálvez, abogado y experto en migración en EE.UU., enfatiza que cualquiera puede participar y ganar los premios de las loterías americanas, incluyendo el Powerball: “No hay que ser residente para cobrar un pozo de lotería pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere un número de seguro social”.

A esto, Russ López, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, agrega que “incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto y cobrar el premio si gana en el Powerball, no tiene que ser ciudadano, pues hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un extranjero se gane la lotería”.

Y cuando un chileno gana… ¿Qué pasa?

Cuando un chileno gana un pozo en The Lotter, la empresa corre con todos los viáticos para que el ganador reclame el premio personalmente, el ganador no deberá pagar ninguna comisión o pago adicional a The Lotter, adicionalmente, se le ofrece gratuitamente un abogado para acompañarle en el proceso. Cuando el usuario gana un premio secundario, este será transferido directa y automáticamente a su cuenta personal.

Portafolio de ganadores

Desde su fundación en 2002, han otorgado cientos de millones de dólares en premios de lotería a millones de ganadores, incluido un gran número de latinos. El más reciente afortunado ganador fue un mexicano que, el 12 de noviembre de 2020, jugó al Powerball de EE.UU. en línea y logró llevarse a casa el fantástico tercer premio de USD 50 mil.

Mientras que un ecuatoriano recibió US$ 50 mil en enero de 2020 y, antes que él, una afortunada jugadora colombiana. Pero el más grande fue un salvadoreño que se llevó a casa US$1 millón y una panameña que ganó US$30 millones.

¿Cuándo es el próximo sorteo?

El actual pozo de Powerball de 121 mil millones de pesos se sorteará la noche de este sábado 13 de marzo. ¿Y si esta vez te toca a ti? ¡Será cuestión de hacer espacio en casa para un premio tan grande! ¡Buena suerte y por favor juega responsablemente!