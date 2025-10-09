Chileno trabaja como “pololo de arriendo” en Japón: cobra $80 mil por cita y asegura que es “facilísimo” hacerlo

El connacional lleva solo dos meses en Japón, se volvió viral tras contar que trabaja como “novio de alquiler” a través de aplicaciones locales. Cobra 12 mil yenes la hora y afirma que no es necesario hablar japonés para entrar al rubro.

Un joven chileno (que se identificó únicamente como “Mati”) llamó recientemente la atención en redes sociales luego de aparecer en una entrevista del influencer argentino-japonés @nakajapatonic, en la que contó detalles de su poco convencional trabajo actual: ser “pololo de arriendo” en Japón.

Según contó, lleva cerca de dos meses ofreciendo citas pagadas y obtiene sus clientes a través de aplicaciones locales. “Yo soy novio de renta, novio de alquiler”, explicó al ser presentado en el video.

Cobra 12 mil yenes por hora

Mati detalló que cobra 12 mil yenes por hora, lo que equivale a cerca de 80 dólares o $80 mil pesos chilenos. La primera hora se paga por adelantado y, según él, la mayoría de las clientas termina extendiendo el encuentro.

“Viendo la cita, cómo va ocurriendo la cosa, vemos si se extiende otra hora más, si la clienta lo desea así. La mayoría extiende”, aseguró.

Las aplicaciones que usa

El chileno mencionó que gran parte del trabajo se mueve en plataformas específicas que solo aparecen si el teléfono está configurado con región japonesa. Entre las que utiliza mencionó:

Luxi (Luxi.com)

Sugar Book

Pato (“así tal cual, como el animal”, según describió)

Explicó que cualquiera puede registrarse y fijar sus propias tarifas: “Es básicamente como una aplicación de citas, pero te registras por tu cuenta y cobras lo que quieres”.

No habla japonés, pero igual le funciona

Uno de los puntos que más llamó la atención es que Mati no habla japonés con fluidez, pero eso no ha sido un impedimento.

“Escribo el perfil solo en inglés. Pongo ahí una trampita de japonés básico, que es lo que entiendo, pero me cuesta un poco más hablarlo”, dijo.

Según relató, muchas clientas lo contactan precisamente para practicar el idioma: “Se juntan con la excusa de ‘yo justo necesitaba practicar mi inglés’”.

“Es facilísimo”

El registro supera las 500 mil reproducciones y ha generado comentarios desde Chile y otros países. Para la sorpresa de su entrevistador, el joven aseguró que entrar a este rubro no requiere contactos ni permisos especiales.

“Es súper fácil. Es facilísimo, la verdad”, afirmó.

Mira el video: