Chile logra siete nominaciones mundiales en los “Óscar del Turismo”: Revisa cómo votar

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Estas nominaciones llegan tras el éxito alcanzado en la edición sudamericana de los premios, donde el país se llevó cínco títulos.
Chile fue nominado en siete categorías mundiales en los World Travel Awards (WTA) 2025, también conocidos como “Óscar del Turismo”.
Esto tras el éxito alcanzado en la edición sudamericana de estos premios en los que se reconoce la excelencia en la industria del turismo global.
En la versión continental, el país obtuvo cinco títulos: Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico (desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.