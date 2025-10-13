Tendencias turismo

Chile logra siete nominaciones mundiales en los “Óscar del Turismo”: Revisa cómo votar

Por CNN Chile

13.10.2025 / 13:47

Estas nominaciones llegan tras el éxito alcanzado en la edición sudamericana de los premios, donde el país se llevó cínco títulos.

Chile fue nominado en siete categorías mundiales en los World Travel Awards (WTA) 2025, también conocidos como “Óscar del Turismo”.

Esto tras el éxito alcanzado en la edición sudamericana de estos premios en los que se reconoce la excelencia en la industria del turismo global.

En la versión continental, el país obtuvo cinco títulos: Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico (desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros.

¿Cómo votar por Chile en los “Óscar del Turismo”?

  • Para votar por Chile, Sernatur y Chile es Tuyo prepararon el sitio chileestuyo.cl/votaxchile, donde están los links directos para hacer que Chile sea líder mundial de turismo.
  • Las votaciones estarán abiertas hasta el 26 de octubre de 2025.
  • Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo: vota AQUÍ.
  • Mejor Destino de Naturaleza del Mundo: vota AQUÍ.
  • Mejor Destino Verde del Mundo: vota AQUÍ.
  • Destino Más Romántico del Mundo, por el desierto de Atacama: vota AQUÍ.
  • Mejor Destino de Cruceros del Mundo: vota AQUÍ.
  • Mejor Destino Regional de Turismo Aventura del Mundo, por Pucón: vota AQUÍ.
  • Mejor Ciudad Destino del Mundo, por Santiago: vota AQUÍ.

¿Quiénes pueden votar en los “Óscar del Turismo”?

  • En los World Travel Awards pueden votar profesionales del turismo, representantes de medios y consumidores de viajes en general.
  • El país o destino nominado que obtenga la mayor cantidad de votos será anunciado como el ganador en la ceremonia de Gala Final que se realizará en Baréin el 6 de diciembre.

