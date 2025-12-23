Chile frente al desafío de la longevidad: Hacia una cultura del bienestar sostenible

Expertos y representantes del sector privado analizan la urgencia de adaptar las políticas públicas y sociales ante el acelerado envejecimiento poblacional en el país.

Chile se encuentra en un punto de inflexión demográfica, consolidándose como el segundo país con la población más envejecida de Latinoamérica, superado únicamente por Uruguay1. Esta realidad, revelada por los datos censales más recientes, indica que una parte significativa de la ciudadanía ya supera los 65 años. Ante este escenario, diversos especialistas se reunieron para discutir cómo transformar este desafío en una oportunidad que garantice no solo más años de vida, sino una calidad superior de los mismos.

El debate actual propone un cambio de paradigma que trasciende la simple acumulación de años. El enfoque se centra ahora en el empoderamiento y la autoestima de las personas mayores, buscando que cada individuo pueda expresarse plenamente en esta etapa de su vida. No se trata únicamente de prolongar la existencia, sino de asegurar que este proceso se viva con dignidad y una integración activa en la sociedad.

Para lograr una vejez con mayor bienestar, los expertos coinciden en la necesidad de abrir espacios que fomenten la integridad y la participación de los adultos mayores. Mantener una buena salud y promover la autonomía no solo beneficia a los individuos, sino que también representa una ventaja económica para el Estado, al reducir costos asociados a la dependencia y la falta de prevención.

La sostenibilidad del país está intrínsecamente ligada a su capacidad para adaptarse a esta nueva estructura demográfica. Sin medidas públicas y sociales claras, Chile corre el riesgo de perder competitividad en un mundo que envejece rápidamente. Por ello, se hace un llamado a considerar la longevidad como un eje central en la planificación del desarrollo nacional futuro.

Este desafío requiere un compromiso transversal que involucre al Estado, al sector privado y a las organizaciones civiles. La preparación para una vida larga no debe comenzar en la vejez, sino que es una construcción que se inicia desde la juventud, fomentando hábitos y entornos que permitan llegar a etapas avanzadas con una salud robusta y condiciones de vida óptimas.

Finalmente, el envejecimiento poblacional se perfila como uno de los grandes retos del siglo XXI, cargado de amenazas pero también de oportunidades. La clave del éxito para la sociedad chilena radicará en la transparencia y la rapidez con la que sus instituciones logren readaptarse para aprovechar el potencial de una población que vive más tiempo.

Mira acá la nota de CNN Chile: